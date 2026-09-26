Egy emberszabású csücsült a tiszafüredi férfi kocsijában, elképedtek a rendőrök – videó

A rendőrség honlapján megjelent közlemény emlékeztet, hogy az NNI Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya természetkárosítás bűntette miatt jelenleg is nyomoz abban az ügyben, amely 2025 novemberében vált ismertté, amikor egy tiszafüredi férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt találtak.

Az NNI tájékoztatása szerint szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy fehérpamacsos selyemmajmot találtak.

Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető – írták.

A majmot a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték – tették hozzá.

A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.

A közlemény kitért rá, hogy a tavaly lefoglalt tigris, amely a Pablo nevet kapta, jelenleg a Veresegyházi Medveotthonban él.