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Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Esélyt sem adott a Honvédnak a Fradi

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros másodszor is fölényes, 17–6-os győzelmet aratott a legutóbbi döntőben ezüstérmes Honvéd felett a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa negyeddöntőjének szombati, hazai visszavágóján.

A bajnok zöld-fehérek legjobbja a négy gólt szerző Nagy Ákos volt.

BENU férfi Magyar Kupa, negyeddöntő:

visszavágó:

  • FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd 17-6 (4-2, 4-2, 6-1, 3-1)

Továbbjutott: az FTC-Telekom Waterpolo kettős győzelemmel.

Korábban a BVSC és a Kaposvár is négy közé jutott szombaton.

A zuglóiak pénteki sikerüket követően hazai pályán is felülmúlták az OSC-t, míg a Kaposvár idegenben elért kétgólos győzelme után, saját közönsége előtt ugyan kikapott, de csak egy góllal, így megnyerte a Szolnoki Dózsa elleni párharcot.

A Vasas jószerivel az első meccsen eldöntötte a továbbjutás kérdését a Szeged ellen, mivel kilenc találattal bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A visszavágót vasárnap rendezik.

  • BVSC-Manna ABC - Semmelweis OSC 18-13 (5-2, 4-3, 4-4, 5-4)

Továbbjutott: a BVSC-Manna ABC, kettős győzelemmel.

  • Kaposvári VK-Szolnoki Dózsa 14-15 (4-3, 4-5, 2-5, 4-2)

Továbbjutott: a Kaposvári VK, 31-30-as összesítéssel.

első mérkőzés:

  • VasasPlaket-Szegedi VE 16-7 (4-0, 2-0, 5-3, 5-4)
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