Esélyt sem adott a Honvédnak a Fradi

A bajnok zöld-fehérek legjobbja a négy gólt szerző Nagy Ákos volt.
BENU férfi Magyar Kupa, negyeddöntő:
visszavágó:
- FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd 17-6 (4-2, 4-2, 6-1, 3-1)
Továbbjutott: az FTC-Telekom Waterpolo kettős győzelemmel.
Korábban a BVSC és a Kaposvár is négy közé jutott szombaton.
A zuglóiak pénteki sikerüket követően hazai pályán is felülmúlták az OSC-t, míg a Kaposvár idegenben elért kétgólos győzelme után, saját közönsége előtt ugyan kikapott, de csak egy góllal, így megnyerte a Szolnoki Dózsa elleni párharcot.
A Vasas jószerivel az első meccsen eldöntötte a továbbjutás kérdését a Szeged ellen, mivel kilenc találattal bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A visszavágót vasárnap rendezik.
- BVSC-Manna ABC - Semmelweis OSC 18-13 (5-2, 4-3, 4-4, 5-4)
Továbbjutott: a BVSC-Manna ABC, kettős győzelemmel.
- Kaposvári VK-Szolnoki Dózsa 14-15 (4-3, 4-5, 2-5, 4-2)
Továbbjutott: a Kaposvári VK, 31-30-as összesítéssel.
első mérkőzés:
- VasasPlaket-Szegedi VE 16-7 (4-0, 2-0, 5-3, 5-4)