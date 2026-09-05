Esélyt sem adott a Honvédnak a Fradi

A bajnok zöld-fehérek legjobbja a négy gólt szerző Nagy Ákos volt.

BENU férfi Magyar Kupa, negyeddöntő:

visszavágó:

FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd 17-6 (4-2, 4-2, 6-1, 3-1)

Továbbjutott: az FTC-Telekom Waterpolo kettős győzelemmel.

Korábban a BVSC és a Kaposvár is négy közé jutott szombaton.

A zuglóiak pénteki sikerüket követően hazai pályán is felülmúlták az OSC-t, míg a Kaposvár idegenben elért kétgólos győzelme után, saját közönsége előtt ugyan kikapott, de csak egy góllal, így megnyerte a Szolnoki Dózsa elleni párharcot.

A Vasas jószerivel az első meccsen eldöntötte a továbbjutás kérdését a Szeged ellen, mivel kilenc találattal bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A visszavágót vasárnap rendezik.

BVSC-Manna ABC - Semmelweis OSC 18-13 (5-2, 4-3, 4-4, 5-4)

Továbbjutott: a BVSC-Manna ABC, kettős győzelemmel.

Kaposvári VK-Szolnoki Dózsa 14-15 (4-3, 4-5, 2-5, 4-2)

Továbbjutott: a Kaposvári VK, 31-30-as összesítéssel.

első mérkőzés: