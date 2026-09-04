Megvan az időpont: ekkor rendezik a várva várt fővárosi rangadót

Az MLSZ pénteken a honlapján közölte, hogy a válogatott szünetet követő 9. fordulóban október 10-én és 11-én is három-három találkozót rendeznek, köztük az Kispest-Újpest fővárosi rangadót.
A 10. fordulóban (október 16-18.) pénteken egy, szombaton három, vasárnap két találkozót játszanak, a forduló az MTK-Vasas mérkőzéssel indul és a Ferencváros kisvárdai vendégjátékával zárul.
OTP Bank Liga, 9. forduló:
október 10., szombat:
Vasas FC-Kisvárda Master Good 14.45 (M4 Sport+)
Ferencvárosi TC-DVSC 17.00 (M4 Sport)
Paksi FC-MTK Budapest 19.30 (M4 Sport)
október 11., vasárnap:
ZTE FC-Nyíregyháza Spartacus FC 14.45 (M4 Sport+)
Kispest-Honvéd FC-Újpest FC 16.45 (M4 Sport)
ETO FC-Puskás Akadémia FC 19.00 (M4 Sport)
10. forduló:
október 16., péntek:
MTK Budapest-Vasas FC 20.00 (M4 Sport)
október 17., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC-Kispest-Honvéd FC 14.30 (M4 Sport)
Paksi FC-ETO FC 17.00 (M4 Sport)
Újpest FC-Puskás Akadémia FC 19.30 (M4 Sport)
október 18., vasárnap
DVSC-ZTE FC 15.30 (M4 Sport)
Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 18.00 (M4 Sport)