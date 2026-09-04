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Szamosi Ádám, a Kispest Honvéd (b) és Csonka András, a Zalaegerszeg játékosa a labdarúró OTP Bank Liga 6. fordulójában játszott Kispest-Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC mérkõzésen a Bozsik Arénában 2026. augusztus 29-én.
Nyitókép: Purger Tamás

Megvan az időpont: ekkor rendezik a várva várt fővárosi rangadót

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette az OTP Bank Liga kilencedik és tizedik fordulójának pontos programját.

Az MLSZ pénteken a honlapján közölte, hogy a válogatott szünetet követő 9. fordulóban október 10-én és 11-én is három-három találkozót rendeznek, köztük az Kispest-Újpest fővárosi rangadót.

A 10. fordulóban (október 16-18.) pénteken egy, szombaton három, vasárnap két találkozót játszanak, a forduló az MTK-Vasas mérkőzéssel indul és a Ferencváros kisvárdai vendégjátékával zárul.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

október 10., szombat:

Vasas FC-Kisvárda Master Good 14.45 (M4 Sport+)

Ferencvárosi TC-DVSC 17.00 (M4 Sport)

Paksi FC-MTK Budapest 19.30 (M4 Sport)

október 11., vasárnap:

ZTE FC-Nyíregyháza Spartacus FC 14.45 (M4 Sport+)

Kispest-Honvéd FC-Újpest FC 16.45 (M4 Sport)

ETO FC-Puskás Akadémia FC 19.00 (M4 Sport)

10. forduló:

október 16., péntek:

MTK Budapest-Vasas FC 20.00 (M4 Sport)

október 17., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC-Kispest-Honvéd FC 14.30 (M4 Sport)

Paksi FC-ETO FC 17.00 (M4 Sport)

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 19.30 (M4 Sport)

október 18., vasárnap

DVSC-ZTE FC 15.30 (M4 Sport)

Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 18.00 (M4 Sport)

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