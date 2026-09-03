NB I-es csúcsrangadóval lesz majdnem teljes az első hat forduló – sport a tévében

M4 Sport
15.00: Röplabda, női Európa-bajnokság, negyeddöntő, Lengyelország-Hollandia
19.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Ferencvárosi TC
Sport 1
17.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Plzen-Rögle
19.45: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Füchse Berlin
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Pittsburgh Pirates-San Francisco Giants
Eurosport 1
12.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 12. szakasz
17.45: Tenisz, US Open
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Spíler 1
19.45: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Dirijah - al-Qadsziah
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Celta Vigo
Arena 4
18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Palermo-Mantova
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Cagliari-Hellas Verona