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Borbély Balázs, az Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2026. augusztus 17-én.
Nyitókép: Katona Tibor

NB I-es csúcsrangadóval lesz majdnem teljes az első hat forduló – sport a tévében

Infostart / MTI

Borbély Balázs korábbi csapata otthonába vezeti az európai kötelezettségek miatt folyton halasztgató Ferencvárost. Mutatjuk a teljes csütörtöki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

15.00: Röplabda, női Európa-bajnokság, negyeddöntő, Lengyelország-Hollandia

19.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Ferencvárosi TC

Sport 1

17.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Plzen-Rögle

19.45: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Füchse Berlin

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Pittsburgh Pirates-San Francisco Giants

Eurosport 1

12.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 12. szakasz

17.45: Tenisz, US Open

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Spíler 1

19.45: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Dirijah - al-Qadsziah

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Celta Vigo

Arena 4

18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Palermo-Mantova

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Cagliari-Hellas Verona

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Kezdőlap    Sport    NB I-es csúcsrangadóval lesz majdnem teljes az első hat forduló – sport a tévében

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