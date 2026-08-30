Mi lesz Szoboszlaival? - Egyik legjobb csapattársa távozhat

A bennfentes transzerfguruk egybehangzó infói szerint a Manchester City leigazolja a Liverpoolból Cody Gakpót. A holland támadó rábólintott a City ajánlatára, és várhatóan hamarosan a klubok is megegyeznek egymással. A 27 éves balszélső vételára 85 millió font (kb. 100 millió euró) körül lesz – számolt be róla a player.hu.

Gakpo 5 évre ír alá Manchesterben, ahol Jeremy Dokuval küzdhet meg a helyéért. Még 2023-ban 42 millió euróért szerződött Liverpoolba, az idei szezon két mérkőzésén egy gólt és egy gólpasszt tett a közösbe.