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Cody Gakpo, a Liverpool játékosa (b) csapattársával, Szoboszlai Dominikkal, miután megszerezte csapata elsõ, egyenlítõ gólját az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság szezonnyitó fordulójának Newcastle United-Liverpool mérkõzésén Newcastle-ban 2026. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Mi lesz Szoboszlaival? - Egyik legjobb csapattársa távozhat

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Nem indult jól a Liverpool szezonja, hiszen két meccsből két döntetlenre futotta csupán. Most pedig felröppent a hír, hogy az egyik remek játékos, Cody Gakpo távozhat a csapatból.

A bennfentes transzerfguruk egybehangzó infói szerint a Manchester City leigazolja a Liverpoolból Cody Gakpót. A holland támadó rábólintott a City ajánlatára, és várhatóan hamarosan a klubok is megegyeznek egymással. A 27 éves balszélső vételára 85 millió font (kb. 100 millió euró) körül lesz – számolt be róla a player.hu.

Gakpo 5 évre ír alá Manchesterben, ahol Jeremy Dokuval küzdhet meg a helyéért. Még 2023-ban 42 millió euróért szerződött Liverpoolba, az idei szezon két mérkőzésén egy gólt és egy gólpasszt tett a közösbe.

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