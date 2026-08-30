ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
315.36
bux:
150666.43
2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 400 méteres búvárúszás versenyzõi az uszonyosúszó világkupán az egri Bitskey Aladár Uszodában 2021. október 9-én.
Nyitókép: Komka Péter

Csaknem két tucat érmet nyertek a magyarok a gyékényesi búvárúszó Eb-n

Infostart / MTI

A magyar csapat 12 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet nyert a Gyékényesen rendezett tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokságon, és az éremtáblázat élén zárt.

A Magyar Búvár Szakszövetség vasárnapi közleménye szerint a nyolc ország 70 sportolóját felvonultató kontinensviadalon magyar részről Hatházi Katalin és Balázs Péter volt a legeredményesebb. Mindketten megnyerték mind a négy egyéni versenyszámot, erre pedig a sportág történetében korábban még nem volt példa.

Hatházi összesen hat arany-, és egy bronzéremmel zárt, minden versenyszámban, amelyben elindult, dobogóra állt, Balázs Péter pedig a négy egyéni aranya mellé a férfi váltóval ezüst-, a vegyesváltóval pedig bronzérmet is szerzett.

Magyarország a 22 megnyert medállal az éremtáblázat élén végzett, a második németek 12, a harmadik csehek 11 érmet nyertek. A magyar csapatot Kosztin Tibor edző és Gurisatti Róbert csapatvezető segítette.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Csaknem két tucat érmet nyertek a magyarok a gyékényesi búvárúszó Eb-n

eb

búvárúszás

aranyérem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul

A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul
Egy elhasznált akkumulátor első pillantásra hulladék. Valójában azonban lítiumot, nikkelt, kobaltot és más értékes anyagokat tartalmazó potenciális nyersanyagforrás. Washington most ezt a másodlagos nyersanyagforrást is nemzetbiztonsági logikába emeli, miközben Európában néhány éven belül már magáért a feldolgozható hulladékért is kiéleződhet a verseny.
VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ki kormányozza a dollárt? Most van a döntési helyzet

Ki kormányozza a dollárt? Most van a döntési helyzet

Nagyon ritka dolog történik az USA-ban. Az amerikai jegybank és a pénzügyminisztérium harcba szállt egymással. A tét, hogy ki uralja a hozamgörbét. A dollár döntési helyzetben van és a csata kimenetele határozza meg a zöldhasú sorsát. A következő hónapok egyik legfontosabb piaci kérdése az lehet, hogy melyik intézmény akarata érvényesül és mit árul el erről a dollár, az arany és a kötvénypiac mozgása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni

Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni

Világszerte emelkedik a daganatos megbetegedések száma, ráadásul egyre több esetet diagnosztizálnak az 50 év alatti korosztályban is.

BBC
Business Sport Travel Science
Head teacher evacuated 900 children minutes before school washed away by Nepal floods

Head teacher evacuated 900 children minutes before school washed away by Nepal floods

Rajendra Dawadi was warned about incoming flood waters and says "if we had made the decision 10 minutes later, all of us ... would not be able to speak to you today."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 30. 15:48
Mi lesz Szoboszlaival? - Egyik legjobb csapattársa távozhat
2026. augusztus 30. 12:27
Guzi Blanka aranyérmet szerzett öttusában a kínai világbajnokságon
×
×