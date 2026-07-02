ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.8
usd:
312.38
bux:
139929.31
2026. július 2. csütörtök Ottó
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A vb-trófea a mexikóvárosi Azték Stadionban.
Nyitókép: Manuel Velasquez – FIFA/Getty Images

Spanyol-osztrák este – sport a tévében

Infostart / MTI

Előtte magyar-holland női vízilabdameccs. Mutatjuk a teljes csütörtöki tévés sportkínálatot!

M4 Sport

18.30: Kerékpár, Tour de France, csapatbemutató

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, a 16 közé jutásért, Spanyolország-Ausztria, Los Angeles

Duna World

19.00: Vízilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Hollandia

Sport 1

12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 10. nap, Leicester

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Philadelphia Phillies-Pittsburgh Pirates

Eurosport 1

18.30: Kerékpár, Tour de France, csapatbemutató

Eurosport 2

12.00: Tenisz, Wimbledon

23.30: Golf, PGA Tour, John Deere Classic, 1. nap

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Spanyol-osztrák este – sport a tévében

vízilabda

sportműsor

foci

tévé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.02. csütörtök, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Özönlenek majd a boltokba az új iPhone-ok a következő hónapokban

Özönlenek majd a boltokba az új iPhone-ok a következő hónapokban

Az Apple legalább öt új iPhone-modell bevezetését tervezi az idei év második fele és 2027 első fele között, miközben az összehajtható készülékek fejlesztését is felpörgeti azzal a céllal, hogy a globális alkatrészhiány ellenére is növelje piaci részesedését - tudósított a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak

Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak

Az Európai Bizottság korlátozott mértékű költségvetési könnyítést vezet be a tagállamok számára bizonyos zöldberuházások támogatására.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 13 killed in large-scale Russian missile and drone strikes on Kyiv

At least 13 killed in large-scale Russian missile and drone strikes on Kyiv

Russia launched its biggest strikes on the city in weeks with children among the "significant number" of casualties, Ukrainian officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 2. 06:48
A harmadik vb-társházigazda is nyolcaddöntős a vb-n
2026. július 2. 06:24
Szenegál egy életre megtanulta, nem elég 2-0-ra vezetni a 86. percben
×
×