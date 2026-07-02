Spanyol-osztrák este – sport a tévében

M4 Sport
18.30: Kerékpár, Tour de France, csapatbemutató
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, a 16 közé jutásért, Spanyolország-Ausztria, Los Angeles
Duna World
19.00: Vízilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Hollandia
Sport 1
12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 10. nap, Leicester
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Philadelphia Phillies-Pittsburgh Pirates
Eurosport 1
18.30: Kerékpár, Tour de France, csapatbemutató
Eurosport 2
12.00: Tenisz, Wimbledon
23.30: Golf, PGA Tour, John Deere Classic, 1. nap