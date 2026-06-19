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Xavi Pascual, a One Veszprém HC vezetõedzõje a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott One Veszprém HC  Sporting Clube de Portugal mérkõzésen a One Veszprém Arénában 2025. december 4-én. A mérkõzést a One Veszprém HC nyerte 32-31-re.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Németországba csábítják a Veszprém sztáredzőjét, reagált a magyar klub

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Közösen értékeltük az idényt, és az eszmecserén elhangzottaknak megfelelően együtt próbáljuk meg valóra váltani álmainkat” – olvasható a bakonyi klub közleményében.

Reagált a Veszprém férfi kézilabdacsapatának vezetősége azokra a napokban megjelent sajtóhírekre, melyek szerint távozhat a klubtól Xavi Pascual vezetőedző, akinek az irányításával bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a bakonyi csapat az elmúlt szezonban.

„A napokban többször, több helyen is megjelent, hogy vezetőedzőnk a német THW Kiellel tárgyal. Majd pedig, hogy oda is igazol, ellenértékként pedig a német csapat feröeri irányítója, Elias Ellefsen á Skipagötu érkezik hozzánk” – írják a klub honlapján. Emlékeztetnek, hogy

Xavi Pascualt még két évig szerződés köti Veszprémbe, a klub vezetői pedig továbbra is vele kívánnak dolgozni.

„Közösen értékeltük az idényt, és az eszmecserén elhangzottaknak megfelelően együtt próbáljuk meg valóra váltani álmainkat” – olvasható a közleményben.

A Barcelonával vezetőedzőként háromszoros Bajnokok Ligája-győztes szakember két éve irányítja a Veszprémet, és – amint azt a beszámolóban megemlítik – „még a nyári pihenő alatt is azon dolgozik, hogyan lehetünk jobbak a következő idényben”.

A bakonyiak idén is a negyeddöntőben búcsúztak a Bajnokok Ligájában, de százszázalékos teljesítménnyel lettek bajnokok, visszahódították a Magyar Kupát, és ezüstérmet szereztek a klubvilágbajnokságon.

A Veszprém azt már korábban bejelentette, hogy a nyáron Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán kézilabdázó érkezik, valamint a magyar válogatott Imre Bence csatlakozik a csapat keretéhez.

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