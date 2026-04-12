Tyson Fury, a Boksz Világtanács (WBC) brit nehézsúlyú világbajnoka a sajtó képviselői előtt tartott mérlegelésen a londoni Wembley Boxparkban 2022. április 22-én. A mérkőzést április 23-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Itt egy nagy visszatérés

Infostart / MTI

Tyson Fury, a korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok egyhangú pontozással legyőzte az orosz Arszlanbek Mahmudovot szombaton Londonban.

A 37 éves brit sztár 12 menetet vívott riválisával, aki a második etaptól végig alárendelt szerepet játszott a Tottenham Hotspur futballstadionjában. Fury 476 napos szünet után lépett újra szorítóba azután, hogy korábban már ötször bejelentette visszavonulását. A meccs után közölte, hogy kihívja honfitársát, a 36 éves Anthony Joshuát, aki nézőként volt jelen a gálán.

Fury előzőleg, 2024 decemberében másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól. A brit óriás 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle Uszik. Eddigi karrierje alatt a brit 38 profi meccset vívott, 35-öt megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással.

A 36 éves Mahmudov mérlege 21 győzelem (19 kiütéssel) és 3 vereség. Előző mérkőzésén a WBA interkontinentális címét nyerte meg, legyőzve a brit David Allent.

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot" hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.

Az elnök kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 13:59
Világbajnoki résztvevők lettek magyar lányok
2026. április 12. 12:34
Ahol a magyar versenysport elindult: Gerevich, Kárpáti, Tersztyánszky és a többiek – könyv a MAC 150 éves történelméről
