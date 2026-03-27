A születésnapos Manuel Neuer talán maradhat, de csak fizetéscsökkentéssel

A polémia hetek óta tart, kicsit talán befolyásolja a véleményeket, hogy a világklasszis (vagy korábbi világklasszis?) kapus sérülékeny, kérdéses hány mérkőzés van benne egy idényben, a válogatottságot már régen lemondta.

Úgy tűnik, a Bayern München nem fog a múlt érdemein alapuló döntést hozni a szerződéshosszabbításban, de igyekszik tanulni a rossz példából: 2025-ben elengedte Thomas Müllert, ahelyett, hogy megadta volna neki a lehetőséget, hogy akár csökkentett fizetésért maradjon.

Manuel Neuer ügyéről a Sport Bild azt írja, hogy ha a kapus úgy dönt, hogy marad, akkor fizetéscsökkentéssel teheti ezt meg. Neuer jelenleg évi bruttó 20 millió eurót keres, bónuszokkal együtt.

Valamelyest hasonló helyzetbe került Gulácsi Péter Lipcsében, új szerződésében jelentősen csökkentették korábbi fizetését, s azt is világossá tették a számára, hogy a nyártól nem ő lesz az első számú kapus. (Kérdés, hogy ezt a döntést az élet nem hozta-e előre, hizsen a korábbi magyar válogatott kapus hetek óta sérült, visszatérésének időpontja bizonytalan.)

Angliába áttérve, gyakori, hogy a Premier League klubjai a harmincévesnél idősebb játékosoknak nem hosszabbítanak egy évnél többet, a Liverpoolnál, például, kivételesnek számított, hogy tavaly, a nagy sikerek örömére, Mohamed Szalahhal és Virgil van Dijkkal további két évre hosszabbítottak.

A Bayern München egyébként vélhetően kapust kell, hogy igazoljon a nyáron, nem megnyugtató a helyzet. Neuer mögött Sven Ulreich alig-alig jutott szóhoz, két héttel ezelőtt, a Bayer Leverkusen ellen 539 nap után szerepelt ismét az első csapatban. A 38. évében jár, nem ő lesz Neuer örököse.

Jonas Urbig inkább, Julian Nagelsmann a válogatott keretbe is meghívta néhány napja, de a kapus megsérült, nem tudott csatlakozni a Nationalelfhez. Mindazonáltal könnyen elképzelhető, hogy kerettag lesz a nyári világbajnokságon.