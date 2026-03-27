2026. március 27. péntek
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa véd a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének Bayern München - Arsenal visszavágó mérkőzésén a müncheni Allianz Arénában 2024. április 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

A születésnapos Manuel Neuer talán maradhat, de csak fizetéscsökkentéssel

Manuel Neuer szerződése lejár a nyáron a Bayern Münchennél. Éppen ma, pénteken töltötte be a 40. évét – kap-e új kontraktust?

A polémia hetek óta tart, kicsit talán befolyásolja a véleményeket, hogy a világklasszis (vagy korábbi világklasszis?) kapus sérülékeny, kérdéses hány mérkőzés van benne egy idényben, a válogatottságot már régen lemondta.

Úgy tűnik, a Bayern München nem fog a múlt érdemein alapuló döntést hozni a szerződéshosszabbításban, de igyekszik tanulni a rossz példából: 2025-ben elengedte Thomas Müllert, ahelyett, hogy megadta volna neki a lehetőséget, hogy akár csökkentett fizetésért maradjon.

Manuel Neuer ügyéről a Sport Bild azt írja, hogy ha a kapus úgy dönt, hogy marad, akkor fizetéscsökkentéssel teheti ezt meg. Neuer jelenleg évi bruttó 20 millió eurót keres, bónuszokkal együtt.

Valamelyest hasonló helyzetbe került Gulácsi Péter Lipcsében, új szerződésében jelentősen csökkentették korábbi fizetését, s azt is világossá tették a számára, hogy a nyártól nem ő lesz az első számú kapus. (Kérdés, hogy ezt a döntést az élet nem hozta-e előre, hizsen a korábbi magyar válogatott kapus hetek óta sérült, visszatérésének időpontja bizonytalan.)

Angliába áttérve, gyakori, hogy a Premier League klubjai a harmincévesnél idősebb játékosoknak nem hosszabbítanak egy évnél többet, a Liverpoolnál, például, kivételesnek számított, hogy tavaly, a nagy sikerek örömére, Mohamed Szalahhal és Virgil van Dijkkal további két évre hosszabbítottak.

A Bayern München egyébként vélhetően kapust kell, hogy igazoljon a nyáron, nem megnyugtató a helyzet. Neuer mögött Sven Ulreich alig-alig jutott szóhoz, két héttel ezelőtt, a Bayer Leverkusen ellen 539 nap után szerepelt ismét az első csapatban. A 38. évében jár, nem ő lesz Neuer örököse.

Jonas Urbig inkább, Julian Nagelsmann a válogatott keretbe is meghívta néhány napja, de a kapus megsérült, nem tudott csatlakozni a Nationalelfhez. Mindazonáltal könnyen elképzelhető, hogy kerettag lesz a nyári világbajnokságon.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

A migrációt nevezte az erőszak fő okának a német kancellár

A reformok jelentenék a válságból való kiutat a német kormánykoalíció számára

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Szombattól személyesen is átvehetők a levélszavazói csomagok

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel azonban Ázsiában felemás volt a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak. A délelőtt folyamán azonban lefordultak az európai tőzsdék, esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, de ez nem sokáig segített a hangulaton, az amerikai tőzsdék pénteken jelentősebb esésekkel kezdték a napot, a Nasdaq 100 és a Dow index már korrekciós fázisba ért. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

2026. március 27. 20:13
Cseh Sándor a leendő szolnoki akadémiáról: az egész magyar vízilabdasport komoly lökést kap
2026. március 27. 16:32
Japán Nagydíj – Szakíró: a McLaren most a Mercedes kihívója
×
×