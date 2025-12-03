ARÉNA - PODCASTOK
LONDON, ENGLAND - DECEMBER 2: Phil Foden of Manchester City celebrates their fourth goal with Erling Haaland of Manchester City during the Premier League match between Fulham and Manchester City at Craven Cottage on December 2, 2025 in London, England. (Photo by Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images)
Nyitókép: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Erling Haaland rekordot döntött, a City öt gólt lőtt – de mi a baj?

Infostart

Kilenc gólt hozó thriller, ez volt a Manchester City kedd esti mérkőzése. Túl a lebilincselő izgalmakon, évtizedes rekordokat döntött a mérkőzés, ráadásul Erling Haaland belőtte a 100. Premier League-gólját.

Az utóbbi egy hónapban két mérkőzést is elveszítő Manchester City szinte győzelmi kényszerben lépett pályára a középcsapatnak számító Fulham ellen – Pep Guardiola csapatának a vesztett pontokat tekintve öt a lemaradása az Arsenallal szemben, az ilyen meccseket meg kell nyernie, hogy tartsa a lépést, vagy esetleg, ha a rivális botlik, közelítsen.

Jól indult a meccs, a norvég szupersztár már a 17. percben megszerzete a vezetést. Haaland 15 találatnál jár a bajnoki idényben, ez volt az első találata a novemberi válogatott mérkőzések óta. De ezúttal fontosabb, hogy megszerezte a 100. gólját a Premier League-ben.

A mostani a negyedik idénye, 111 mérkőzésen jutott el százig. Jó esélye van arra, hogy megközelítse vagy túlszárnyalja az első angliai szezonjában, a 2022–2023-asban mutatott teljesítményét, akkor 35 bajnokin 36 gólt szerzett a bajnokságban. (2023–2024: 31/27, 2024–2025: 31/22.) A PL-ben elért 100 góljának 71 százalékát bal lábbal lőtte.

A Premier League történetében senki nem jutott korábban száz gólig ilyen kevés mérkőzésen, Haaland Alan Shearer csúcsát döntötte meg. e ranglista élcsoportjában az angol futball legutóbbi 30 évének legendái vannak: 2. Alan Shearer (124 mérkőzés), 3. Harry Kane (141), 4. Sergio Agüero (147), 5. Thierry Henry (160), 6. Mohamed Szalah (162).

Erling Haaland vezető gólja után – éppen az ő előkészítése után – Tijjani Reijnder növelte az előnyt a 37. percben, majd Phil Foden szerezte a harmadikat, a 44. percben. A Fulham szépített az első félidő utolsó perceiben, de nem tűnt úgy, mintha ennek nagy jelentősége lenne.

Különösen azt követően nem, hogy Foden újabb találatával, majd egy öngóllal, az 54. percben már 5–1-re vezetett a City. Ám hirtelen a Fulham feljött a vendégek védelme pedig hibát hibára halmozott, így a csereként beállt Chukwueze főszereplésével 5–4-re feljött. Egyenlíteni nem tudott, a City megnyerte a mérkőzést.

A fellelhető statisztikák szerint ez volt a Fulham első olyan élvonalbeli mérkőzése, amelyen kilenc vagy több gól született az 1968. februári, West Ham elleni 7:2-es vereség óta. Egyben az első kilencgólos hazai mérkőzése az 1965. szeptemberi, Aston Villa elleni 6:3-as vereség óta.

Ez volt az első alkalom 1957 decembere óta, hogy a Manchester City négy kapott góllal élvonalbeli bajnoki mérkőzést tudott nyerni, akkor 5:4-re győzött a Sheffield Wednesday ellen, ugyancsak vendégként, a Hillsborough-ban.

Ez volt a 41. alkalom Pep Guardiola eddigi 356 Premier League-mérkőzéséből, hogy a Manchester City legalább öt gólt szerzett.

Ez volt a hatodik Premier League-mérkőzés a Manchester City részvételével, amelyen legalább kilenc gól született.

Az évtizedes, vagy akár több mint hat évtizedes emlékeket felidéző eredmény beszédtémát ad azóta is, de az legalább annyit, hogy miért nem működik a City védelme. Kedden Gianluigi Donnarumma védett, Rúben Dias és Joško Gvardiol volt a két belső védő, világklasszisok. A jobbhátvéd posztján Nunes játszott, a balon Nico O’Reilly. Az osztályzatok szerint ő lehetett a gyenge pont, de túlzás lenne a nyakába varrni az összes kapott gólt.

A City a Liverpool FC elleni, nagyon sima 3–0-s győzelme, illetve az azt követő, a válogatott mérkőzések miatti szünet óta, 11 nap alatt négy mérkőzést játszott. A Bayer Leverkusentől, a Newcastle Unitedtől és a Leeds Unitedtől két-két, a Fulhamtől négy gólt kapott – ez nyilvánvalóan nagyon sok.

A németek ellen, a hazai BL-mérkőzésen tartalékosan állt fel a védelem (Trafford – Huszanov, Stones, Ake, Aït Nouri), de előtte a „Szarkák” ellen, majd később a Leeds ellen ugyanaz az öt játékos kezdett, mint a Fulham ellen. Pep Guardiolának most azzal a kérdéssel kell szembenéznie, hogy „papíron” ez a legerősebb védelmi sor – de tényleg az-e?

A City a következő nyolc napban az eddig a Premier League-ben erején felül szereplő Sunderlanddel, majd (jövő szerdán) a Bernabéuban a Real Madriddal játszik.

premier league

manchester city

erling haaland

