2025. december 1. hétfő
A gólszerzõ Varga Barnabás ünnepel a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Menedzsere is megszólalt a Varga Barnabás vasárnapi távolmaradását követő pletykákról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vasárnapi Ferencváros-Felcsút mérkőzés eredményénél is sokkal jobban érdekelte az embereket, hogy miért nem volt jelen a zöld-fehérek egyik kulcsembere, Varga Barnabás. Az is felröppent, hogy a labdarúgó átigazolt máshová.

Mint arról az Infostart is beszámolt, vasárnap este, az NB I (Fizz Liga) 15. fordulójának zárómérkőzésén a Ferencváros 2-1-re legyőzte a Felcsútot.

Azonban a fővárosiak és a nemzeti válogatott kulcsembere, Varga Barnabás sokak meglepetésére benne sem volt a keretben, ami miatt találgatásba kezdett a média. Robbie Keane vezetőedző szerint viszont csak fáradtsága miatt vol kénytelen kihagyni a találkozót – írja az Index.

A köztévé riportere már a meccs előtt megkérdezte az edzőt, hogy Varga Barnabás miért hiányzik a csapatból, ő pedig elárulta, hogy a támadó játékos maga kérte a felmentését fáradtságra hivatkozva. A mérkőzés után felmerült, hogy vajon nem klubváltás miatt maradt-e távol a csatár, így egy riporter újra rákérdezett a dologra, ez viszont láthatóan fedühítette az ír trénert.

A sajtótájékoztatón is felmerült a Varga-kérdés, amire a Fradi edzője úgy reagált: „A pletykákkal nem tudok mit kezdeni. Hogy mik terjednek az interneten, arra nincs ráhatásom, amit pedig elmondtam a meccs előtt, ahhoz nem tudok már mit hozzáfűzni.”

Az nso.hu információi szerint a Ferencváros 31 éves járékosa a héten beteg is volt, de a Fenerbahce ellen játszott meccs után jelezte Robbie Keane-nek, nem érzi jól magát és pihenőt kért.

„Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte. Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba tudjon kerülni. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni” – mondta Paunoch Péter menedzser, majd hozzátette, szó sincs átigazolásról.

„Én megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt. A piacok január közepén, másfél hónap múlva nyitnak, nem vagyunk semmiről lekésve, nincs itt az ideje, hogy erről tárgyaljunk” – tette hozzá, leszögezve, természetes, hogy a csatár teljesítményét látva sokan érdeklődnek iránta, de de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban.

