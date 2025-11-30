Nyert a Puskás ellen a Fradi

Az nb1.hu beszámolója szerint a rangadó egy óriási Dibusz védéssel indult, aki Colley ziccerét hárította. Colley pár perccel később is helyzetbe került, de ekkor nem talált kaput.

A másik oldalon Szappanos Péter ihletett formában védett, nem lehetett kifogni rajta az első félidőben. Dibusz Dénes szintén bravúrokat mutatott be ferencvárosi kapu előtt.

A fordulás után Kanikovszki lövése talált utat Szappanos kapujába (0-1). Nem sokkal ezt követően büntetőt kapott a Fradi, Gruber Zsombor pedig higgadtan gurított volt csapata hálójába (0-2).

A 68. percben Dárdai kapott remek kiugratást, majd gólt szerzett. A játékvezető elvette a találatot les miatt, hosszabb VAR-vizsgálat után viszont megadta Dárdai Palkó gólját (1-2).

A hajrában megint Szappanos-bravúr kellett hazai részről, Zachariassen fejesét tolta szögletre.

A zöld-fehérek így három ponttal vannak lemaradva a listavezető Debrecentől, melyet csütörtökön befoghat, amennyiben legyőzi a Kisvárdát a korábbról elhalasztott mérkőzésén.