Robbie Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a Sükrü Saracoglu stadionban tartott sajtótájékoztatón Isztambulban 2025. november 26-án. A csapat másnap a török Fenerbahce csapata ellen lép pályára Isztambulban az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nyert a Puskás ellen a Fradi

Infostart

A címvédő Ferencváros 2-1-es győzelmével a második helyre lépett előre a tabellán a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójában.

Az nb1.hu beszámolója szerint a rangadó egy óriási Dibusz védéssel indult, aki Colley ziccerét hárította. Colley pár perccel később is helyzetbe került, de ekkor nem talált kaput.

A másik oldalon Szappanos Péter ihletett formában védett, nem lehetett kifogni rajta az első félidőben. Dibusz Dénes szintén bravúrokat mutatott be ferencvárosi kapu előtt.

A fordulás után Kanikovszki lövése talált utat Szappanos kapujába (0-1). Nem sokkal ezt követően büntetőt kapott a Fradi, Gruber Zsombor pedig higgadtan gurított volt csapata hálójába (0-2).

A 68. percben Dárdai kapott remek kiugratást, majd gólt szerzett. A játékvezető elvette a találatot les miatt, hosszabb VAR-vizsgálat után viszont megadta Dárdai Palkó gólját (1-2).

A hajrában megint Szappanos-bravúr kellett hazai részről, Zachariassen fejesét tolta szögletre.

A zöld-fehérek így három ponttal vannak lemaradva a listavezető Debrecentől, melyet csütörtökön befoghat, amennyiben legyőzi a Kisvárdát a korábbról elhalasztott mérkőzésén.

