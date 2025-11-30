ARÉNA - PODCASTOK
Az első rajtkockáról induló Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője (elöl) az első körben a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Azeri Nagydíjának futamán a bakui városi pályán 2025. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Fociszendvicsben a Forma-1 – sport a tévében

Infostart / MTI

Folytatódnak az a angol, a spanyol, a német és az olasz futball bajnokság mérkőzései, de lesz még, amerikai foci, síugrás és sznúker is.

M4 Sport

13.45: Labdarúgás, Fizz Liga, Kisvárda-Újpest FC

17.00: Forma-1, Katari Nagydíj, futam

19.45: Labdarúgás, Fizz Liga, Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC

M4 Sport+

12.55: Forma-2, Katari Nagydíj, futam

15.00: Terepkerékpár, világkupa, férfiak, Flamanville

16.00: Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, 2. félidő

18.00: Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, Hollandia-Egyiptom

Sport 1

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi

16.30: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Füchse Berlin-Lemgo

21.00: Kosárlabda, NBA, Utah Jazz-Houston Rockets

Sport 2

15.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Langnau-Lausanne

18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-Estrela Amadora

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Estoril

Eurosport 1

10.05: Síugrás, világkupa, nők, Falun

11.45: Sífutás, világkupa, nők, Ruka, 20 km szabadstílusú tömegrajtos

12.50: Északi összetett, férfiak, világkupa, Ruka

13.55: Sílövészet, világkupa, Östersund, vegyes páros

14.45: Síugrás, világkupa, férfiak, Ruka

16.35: Sílövészet, világkupa, Östersund, vegyes váltó

17.50, 20.45: Alpesisí, világkupa, Copper Mountain, női műlesiklás, 1. és 2. futam

Eurosport 2

9:50: Sífutás, világkupa, férfiak, Ruka, 20 km szabadstílusú tömegrajtos

13.45, 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló

Spíler 1

12.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Manchester United

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Wolverhampton Wanderers

17:25: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Arsenal

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Villarreal

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Real Betis

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Espanyol

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Madrid

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Elversberg-Darmstadt

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-VfB Stuttgart

19.00: Amerikaifutball, NFL, Indianapolis Colts-Houston Texans

22.15: Amerikaifutball, NFL, Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Torino

14.30: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Liverpool

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Fiorentina

20.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-SSC Napoli

