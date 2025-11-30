Fociszendvicsben a Forma-1 – sport a tévében

A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton Ukrajna drónokkal támadta a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ukrán drónok ugyancsak megtámadták a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.