2025. november 20. csütörtök Jolán
Az ír Troy Parrott, miután gólt lõtt a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Vb-pótselejtezők - Csehországban lépnek pályára az írek

Infostart / MTI

A magyar csapatot drámai körülmények között 3–2-re legyőző és így a csoportban második ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban lép pályára a csütörtöki sorsolás alapján.

A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs győztesét fogadja a vb-kijutásért.

A sorozatban harmadszor pótselejtezőre kényszerülő és az előző két alkalommal elbukott, négyszeres világbajnok olaszok - éppen a Squadra Azzurrával világbajnok Marco Materazzi sorsolása következtében – ezúttal az északíreket fogadják, majd a walesi–bosnyák találkozó nyerteséhez látogathatnak.

A másik két ágon az ukrán-svéd párharc továbbjutója a lengyel-albán összecsapás győztesét, míg a szlovák-koszovói találkozó továbbjutója a török-román mérkőzés nyertesét látja vendégül a pótselejtező fináléjában.

Zürichben az Új-Kaledóniában született és a francia válogatottal világbajnok Christian Karembeau segítségével kisorsolták az interkontinentális pótselejtezőket is, így a két kiemelt csapat közül a Kongói DK az Új-Kaledónia és Jamaica párharc továbbjutójával, míg Irak a Bolívia és Suriname csata győztesével küzd meg a kijutásért.

Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén.

Európai vb-pótselejtezők:

A ág, elődöntő:

Olaszország - Észak-Írország

Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:

Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Lengyelország-Albánia

C ág, elődöntő:

Törökország-Románia

Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:

Dánia - Észak-Macedónia

Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Interkontinentális vb-pótselejtezők:

1-es ág:

döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica

döntős: Kongói DK

2-es ág:

döntőbe jutásért: Bolívia-Suriname

döntős: Irak

Vb-pótselejtezők - Csehországban lépnek pályára az írek

labdarúgás

világbajnokság

pótselejtezők

fifa 2026

