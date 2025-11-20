Vb-pótselejtezők - Csehországban lépnek pályára az írek

A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs győztesét fogadja a vb-kijutásért.
A sorozatban harmadszor pótselejtezőre kényszerülő és az előző két alkalommal elbukott, négyszeres világbajnok olaszok - éppen a Squadra Azzurrával világbajnok Marco Materazzi sorsolása következtében – ezúttal az északíreket fogadják, majd a walesi–bosnyák találkozó nyerteséhez látogathatnak.
A másik két ágon az ukrán-svéd párharc továbbjutója a lengyel-albán összecsapás győztesét, míg a szlovák-koszovói találkozó továbbjutója a török-román mérkőzés nyertesét látja vendégül a pótselejtező fináléjában.
Zürichben az Új-Kaledóniában született és a francia válogatottal világbajnok Christian Karembeau segítségével kisorsolták az interkontinentális pótselejtezőket is, így a két kiemelt csapat közül a Kongói DK az Új-Kaledónia és Jamaica párharc továbbjutójával, míg Irak a Bolívia és Suriname csata győztesével küzd meg a kijutásért.
Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén.
Európai vb-pótselejtezők:
A ág, elődöntő:
Olaszország - Észak-Írország
Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
B ág, elődöntő:
Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Lengyelország-Albánia
C ág, elődöntő:
Törökország-Románia
Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
D ág, elődöntő:
Dánia - Észak-Macedónia
Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Interkontinentális vb-pótselejtezők:
1-es ág:
döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica
döntős: Kongói DK
2-es ág:
döntőbe jutásért: Bolívia-Suriname
döntős: Irak