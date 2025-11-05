Utolsó útjára kísérték Mezey Györgyöt

Szerdán nagy embersokaság jelenlétében vettek végső búcsút a Farkasréti temetőben Mezey Györgytől, aki a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként utoljára vezette ki vb-re a nemzeti együttest.

Mezey György október 8-án 84 éves korában hunyt el, a magyar labdarúgó-válogatottat a nyolcvanas években két szakaszban irányította.

Gyászbeszédében Csányi Sándor, az MLSZ elnöke - az Index tudósítása szerint - hangsúlyozta: Mezey Györggyel a magyar labdarúgás egy soha vissza nem térő korszaka száll a sírba.

A temetésen jelen volt az 1986-os vb-csapat számos tagja, illetve későbbi, címeres mezt is húzott labdarúgók, de más sportágak kiválóságai is, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is.

Mint Csányi Sándor gyászbeszédében mondta még, a szovjet válogatottól Irapuatóban elszenvedett – ahogy az MLSZ elnöke fogalmazott: politikailag is terhelt – 6–0-s vereség a mennyekből a pokolba taszította Mezeyt. A bálványozott kapitányból egy csapásra a magyar futball páriája lett, amit ő halála napjáig nem tudott feldolgozni. Csányi meghatottan említette, hogy megtiszteltetés volt számára, amikor a közelmúltban életműdíjat adhatott át Mezeynek.