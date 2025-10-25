Tornadöntőbe jutott Babos Tímea

Meglepő adatokat produkált az orosz gazdaság húzóereje, a hadiipar, a kétszámjegyű bővülés úgy tűnik, már a múlté. A zsugorodás egyelőre még nem érte el az ágazatot, de nagyon úgy tűnik, elkerülhetetlen. Eközben az ukrán jelentések szerint Pokrovszk végveszélyben, a honvédő egységeket kvázi bekerítették. Putyin különmegbízottja az Egyesült Államokba utazott, hogy újraindítsa a tárgyalásokat.