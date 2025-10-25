Tornadöntőbe jutott Babos Tímea

A negyedik helyen kiemelt magyar, brazil duó a szombati elődöntőben 1 óra 56 percet követően döntő rövidítésben búcsúztatta az elsőként rangsorolt Ellen Perez, Taylor Townsend ausztrál, amerikai kettőst.
Babosék a vasárnapi fináléban a harmadik kiemelt Anna Danyilina, Aleksandra Krunic kazah, szerb párossal találkoznak.
Eredmény, páros, elődöntő:
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)-Ellen Perez, Taylor Townsend (ausztrál, amerikai, 1.) 6:7 (4-7), 6:3, 10-5 - döntő rövidítés
Képünk illusztráció.