2025. október 25. szombat
Babos Tímea a belga Ysaline Bonaventure ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság női egyesének első fordulójában Melbourne-ben 2021. február 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason O'Brien

Tornadöntőbe jutott Babos Tímea

Infostart / MTI

A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani döntőbe jutott a Tokióban zajló egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna párosversenyében.

A negyedik helyen kiemelt magyar, brazil duó a szombati elődöntőben 1 óra 56 percet követően döntő rövidítésben búcsúztatta az elsőként rangsorolt Ellen Perez, Taylor Townsend ausztrál, amerikai kettőst.

Babosék a vasárnapi fináléban a harmadik kiemelt Anna Danyilina, Aleksandra Krunic kazah, szerb párossal találkoznak.

Eredmény, páros, elődöntő:

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)-Ellen Perez, Taylor Townsend (ausztrál, amerikai, 1.) 6:7 (4-7), 6:3, 10-5 - döntő rövidítés

Képünk illusztráció.

