Egy jéglovag, aki kenterbe veri C. Ronaldót is

Megkezdte 38. profi idényét Jaromir Jagr, a csehek legendás jégkorongozója.

Az olimpiai és világbajnok, Stanley Kupa-győztes klasszis - aki 53 évesen is aktív - szülővárosának együttesében, a Rytiri (Lovagok) Kladnóban lépett pályára pénteken. Csapata 3-1-re verte a Vitkovicét a szezonbéli 15. cseh bajnokiján, az eddig izomproblémák miatt harcképtelen Jagr pedig bő tíz percet töltött a jégen.

A klubnak ő a kisebbségi tulajdonosa is egyben, és tinédzserként Kladnóban játszotta első felnőtt összecsapását.

Jagr 2018-ban tért vissza nevelőegyesületéhez, miután az NHL-es Calgary Flames már nem tartott rá igényt.

Az élő legenda második az NHL ponttáblázatán Wayne Gretzky mögött, 766 góljával negyedik az örökranglistán, és a Pittsburgh Penguinsszel 1991-ben és 1992-ben is elhódította a Stanley Kupát.