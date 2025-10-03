Robbie Keane elárulta a Fradi genki sikerének a titkát

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapata elsősorban a második félidőben nyújtott teljesítményének köszönhette, hogy a labdarúgó Európa-liga csütörtök esti második fordulós mérkőzésén 1-0-ra legyőzte vendégként a Genk együttesét.

A 45 éves ír szakember a találkozó utáni sajtótájékoztatón ismét hangsúlyozta, hogy az ellenfelük egy nagyon jó együttes, és ezt bizonyította is a meccsen.

„Az elején a bal oldalon kétszer-háromszor átjutottak rajtunk, de a fiúk ezt érzékelték és váltottak, O'Dowda is másképpen helyezkedett és onnantól már javult a helyzetünk ebből a szempontból” – fogalmazott Keane.

A magyar bajnoki címvédő trénere kiemelte, hogy a Genk az első félidőben kifejezetten jól játszott, a középpályán kiválóan tartotta meg a labdát, így ezt az időszakot át kellett vészelnie a Ferencvárosnak, amely azután tudott igazán változtatni a játék képén, hogy a szünet előtt előnybe került.

„Úgy gondolom, hogy a gólunk után más lett a mérkőzés és a második félidőben meglátásom szerint kiválóan futballoztunk.

A szünetben mondtam a srácoknak, hogy legyünk bátrak a folytatásban, és ez működött, sokkal inkább kontrolláltuk az összecsapást függetlenül attól, hogy kihagytunk egy tizenegyest.

Végrehajtottunk a mérkőzés közben néhány taktikai módosítást is, ezekben elsősorban Tóth Alex és Jonathan Levi volt érintett, de a lényeg, hogy a második félidős játékunknak köszönhetjük ezt a győzelmet” – nyilatkozta Keane.

Kollégája, a Genket irányító Thorsten Fink úgy fogalmazott, „ilyen a labdarúgás”, és emlékeztetett arra, hogy vasárnap a bajnokságban rangadót nyertek, most viszont egy góllal alulmaradtak a Ferencvárossal szemben.

„Az első félidőben jól játszottunk, de nem sikerült gólt szereznünk, ugyanakkor hibáztunk is egyet, hiszen hagytuk Vargát fejelni. Mondtam, hogy nagyon jó játékos, különösen veszélyes fejjel a tizenhatoson belül, és erre a srácok figyelmét is külön felhívtam. Ennek ellenére egy alkalommal nem sikerült őt megállítanunk” – mondta az 57 éves német szakember, aki szerint tanítványai a szünet után már nem tudtak ugyanolyan jól játszani, mint az első félidőben.

„Persze így is voltak lehetőségeink, eltaláltuk a kapufát, egyszer pedig az ellenfél kapusa szerencsés körülmények között tudott csak védeni. De ők jobban és eredményesebben használták ki a gólszerzési esélyeiket, és ezúttal ez döntött” – tette hozzá Fink.

A zöld-fehérek, akik négy pontjukkal jelenleg a továbbjutást jelentő 11. helyen állnak, legközelebb a pont nélküli Salzburghoz látogatnak az október 23-i harmadik fordulóban.