ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.29
usd:
332.1
bux:
0
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, az Eintracht Frankfurt elleni másnapi mérkőzés előtti stadionbejáráson a frankfurti Deutsche Bank Park stadionban 2025. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Robbie Keane elárulta a Fradi genki sikerének a titkát

Infostart / MTI

Csütörtök este nagy sikert ért el a Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában: idegenben megverte a Genket, így két forduló után négy ponttal továbbjutásra áll a csoportkörben.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapata elsősorban a második félidőben nyújtott teljesítményének köszönhette, hogy a labdarúgó Európa-liga csütörtök esti második fordulós mérkőzésén 1-0-ra legyőzte vendégként a Genk együttesét.

A 45 éves ír szakember a találkozó utáni sajtótájékoztatón ismét hangsúlyozta, hogy az ellenfelük egy nagyon jó együttes, és ezt bizonyította is a meccsen.

„Az elején a bal oldalon kétszer-háromszor átjutottak rajtunk, de a fiúk ezt érzékelték és váltottak, O'Dowda is másképpen helyezkedett és onnantól már javult a helyzetünk ebből a szempontból” – fogalmazott Keane.

A magyar bajnoki címvédő trénere kiemelte, hogy a Genk az első félidőben kifejezetten jól játszott, a középpályán kiválóan tartotta meg a labdát, így ezt az időszakot át kellett vészelnie a Ferencvárosnak, amely azután tudott igazán változtatni a játék képén, hogy a szünet előtt előnybe került.

„Úgy gondolom, hogy a gólunk után más lett a mérkőzés és a második félidőben meglátásom szerint kiválóan futballoztunk.

A szünetben mondtam a srácoknak, hogy legyünk bátrak a folytatásban, és ez működött, sokkal inkább kontrolláltuk az összecsapást függetlenül attól, hogy kihagytunk egy tizenegyest.

Végrehajtottunk a mérkőzés közben néhány taktikai módosítást is, ezekben elsősorban Tóth Alex és Jonathan Levi volt érintett, de a lényeg, hogy a második félidős játékunknak köszönhetjük ezt a győzelmet” – nyilatkozta Keane.

Kollégája, a Genket irányító Thorsten Fink úgy fogalmazott, „ilyen a labdarúgás”, és emlékeztetett arra, hogy vasárnap a bajnokságban rangadót nyertek, most viszont egy góllal alulmaradtak a Ferencvárossal szemben.

„Az első félidőben jól játszottunk, de nem sikerült gólt szereznünk, ugyanakkor hibáztunk is egyet, hiszen hagytuk Vargát fejelni. Mondtam, hogy nagyon jó játékos, különösen veszélyes fejjel a tizenhatoson belül, és erre a srácok figyelmét is külön felhívtam. Ennek ellenére egy alkalommal nem sikerült őt megállítanunk” – mondta az 57 éves német szakember, aki szerint tanítványai a szünet után már nem tudtak ugyanolyan jól játszani, mint az első félidőben.

„Persze így is voltak lehetőségeink, eltaláltuk a kapufát, egyszer pedig az ellenfél kapusa szerencsés körülmények között tudott csak védeni. De ők jobban és eredményesebben használták ki a gólszerzési esélyeiket, és ezúttal ez döntött” – tette hozzá Fink.

A zöld-fehérek, akik négy pontjukkal jelenleg a továbbjutást jelentő 11. helyen állnak, legközelebb a pont nélküli Salzburghoz látogatnak az október 23-i harmadik fordulóban.

Kezdőlap    Sport    Robbie Keane elárulta a Fradi genki sikerének a titkát

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

genk

fradi

robbie keane

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország október 3-án: harmincöt évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy „terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén”, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

A legfrissebb, ma megjelent rangsor szerint az 50 legvagyonosabb magyar összvagyona meghaladta a 9 ezer milliárd forintot, ez az összeg hozzávetőleg a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszerese, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne. Mészáros Lőrinc zsinórban harmadik éve vezeti a listát, ezúttal 1749,1 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második helyre Veres Tibor került, míg Csányi Sándor a dobogó harmadik fokát szerezte meg. Az 50 leggazdagabb magyar listájára mintegy 66 milliárd forintnyi vagyonnal lehetett feljutni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ha már itt is megjelent, mi lesz Magyarországon? Pokoli lehet a helyzet, erre aztán készülhetünk

Ha már itt is megjelent, mi lesz Magyarországon? Pokoli lehet a helyzet, erre aztán készülhetünk

Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában - és már Magyarországon is stabil populációjuk van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 04:40
Így bánik a pénzzel Szoboszlai Dominik
2025. október 2. 21:58
Női vízilabda-Eb - Kifogta a világverő spanyolokat a magyar válogatott, aztán jöhetnek a hollandok
×
×
×
×