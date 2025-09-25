ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.04
usd:
333.19
bux:
98589.17
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Észbontó kínai teljesítmény a Szudoku-vb-n - Egerben

Infostart / MTI

Egyéniben egy 25 éves kínai nő, Tantan Taj nyerte a 18. Szudoku-világbajnokságot Egerben, a csapatversenyben pedig a kínai válogatott szoros küzdelemben védte meg világbajnoki címét a japán csapat előtt - közölte István György, a versenyek főszervezője az MTI-vel csütörtökön.

14 év után ismét Magyarországon, Egerben rendezték meg a szudoku-világbajnokságot, a kétnapos versenyen 36 ország 252 versenyzője mérette meg magát.

A tíz egyéni és négy csapatforduló alatt összesen több mint 160 rejtvényen keresztül mérkőztek meg egymással a résztvevők. A rejtvények között a jól ismert klasszikus szudokukon kívül változatos variációk is megjelentek, az egyik, 12 klasszikus szudokut tartalmazó fordulót a leggyorsabb résztvevő 19 perc alatt fejtette meg hibátlanul - tette hozzá.

István György tájékoztatása szerint az egyéni versenyt egy 25 éves kínai lány, Tantan Taj nyerte, aki ezzel immár kétszeres világbajnok lett. A dobogóra a japán Morinisi Kota és a kínai Hu Jühszüan állhatott még fel. A csapatversenyben a kínai válogatott szoros küzdelemben védte meg világbajnoki címét a japán csapat előtt, míg a harmadik helyen a cseh csapat végzett.

A főszervező elmondta azt is, hogy idén a legjobb magyar szudoku-fejtők Horváth Zoltán vezetésével a versenyfeladatokat készítették, így a magyarok között sok újonc indult. Közülük Angyal Boglárka és Kovács Benedek tudott a mezőny első felében végezni. A nemzetek összesítésében a 17. helyen végzett a legjobb magyar csapat, amelynek tagjai Angyal Boglárka, Braun Dávid, Tőri Tünde és Karsai Dávid voltak.

A legfiatalabb versenyző 9 éves, míg a legidősebb 77 éves volt. A legközelebb lakó induló az Egertől 8 kilométerre található Noszvajból érkezett, míg a legtávolabbi, egy ausztrál versenyző közel 16 ezer kilométert utazott.

István György elmondta: a versenysorozat csütörtökön a logikai rejtvények világbajnokságával folytatódik, amelyen három napon keresztül fejtenek a versenyzők változatos rejtvényeket, majd a 24 órás rejtvényfejtő bajnoksággal zárul, ahol hétfő reggel 9 órától kedd reggel 9 óráig 10-20 perces szünetekkel 100 perces fordulókon mérkőznek meg egymással a világ legjobb logikai rejtvényfejtői.

Idén 100 éves a magyar keresztrejtvény, vasárnap ezért országos keresztrejtvényfejtő-versenyt tartanak Egerben négy kategóriában, a kezdőtől a mesterszintig.

A jövő évi világbajnokságot Indiában rendezik meg.

Kezdőlap    Sport    Észbontó kínai teljesítmény a Szudoku-vb-n - Egerben

vb

eger

rejtvény

szudoku

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó percről percre
cikkünk frissül

Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó percről percre
Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a nyilvánosságot a szerdai kormányülés friss döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszoltak. Jelentős részben szó volt a nemzeti konzultációról, az Orbán-Trump-telefonról, az energiadiverzifikációról és a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézmény körül kialakult helyzetről.
 

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

Süle András: a hőhullámok új kórokozókat és vérszívókat hoznak, de a gyógyszerekre is hatnak

Süle András: a hőhullámok új kórokozókat és vérszívókat hoznak, de a gyógyszerekre is hatnak

Szeptember 25. a gyógyszerészek világnapja. Az idei téma a klímaváltozás egészségügyre és gyógyszerészetre gyakorolt hatása, melyekkel kapcsolatban a Magyar Gyógyszerészeti Kamara kórházi szervezetének elnöke új kórokozókról, esetleges helyi járványokról, a levegőszennyezés és a vizeinkben lévő gyógyszermaradványok hatásairól és a humán erőforrásbeli problémákról is beszélt.
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) mondott beszédében azt mondta, az 1994-es budapesti memorandumról kiderült, hogy csak „fecsegés”, elbukott, ezért Ukrajna a „tettre készek koalíciójával” együtt új biztonsági architektúrát épít – írja az Ukrajinszka Pravda. Több robbanás is volt a nap folyamán Volgográd megyében, Oroszországban – az ukrán haderő drónokkal támadta a térséget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó

Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó

A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Airport drone attacks seem professional, says Danish minister, but no evidence of Russian action

Airport drone attacks seem professional, says Danish minister, but no evidence of Russian action

The incidents come after Copenhagen airport was forced to close earlier this week due to a drone incursion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 08:01
"EL-indul" hosszú útjára a Ferencváros, itthonról - sport a tévében
2025. szeptember 25. 07:41
Sportközgazdász: Szoboszlai Dominik valóban ér 100 millió fontot, de a Liverpool aligha adja el
×
×
×
×