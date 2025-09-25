Észbontó kínai teljesítmény a Szudoku-vb-n - Egerben

14 év után ismét Magyarországon, Egerben rendezték meg a szudoku-világbajnokságot, a kétnapos versenyen 36 ország 252 versenyzője mérette meg magát.

A tíz egyéni és négy csapatforduló alatt összesen több mint 160 rejtvényen keresztül mérkőztek meg egymással a résztvevők. A rejtvények között a jól ismert klasszikus szudokukon kívül változatos variációk is megjelentek, az egyik, 12 klasszikus szudokut tartalmazó fordulót a leggyorsabb résztvevő 19 perc alatt fejtette meg hibátlanul - tette hozzá.

István György tájékoztatása szerint az egyéni versenyt egy 25 éves kínai lány, Tantan Taj nyerte, aki ezzel immár kétszeres világbajnok lett. A dobogóra a japán Morinisi Kota és a kínai Hu Jühszüan állhatott még fel. A csapatversenyben a kínai válogatott szoros küzdelemben védte meg világbajnoki címét a japán csapat előtt, míg a harmadik helyen a cseh csapat végzett.

A főszervező elmondta azt is, hogy idén a legjobb magyar szudoku-fejtők Horváth Zoltán vezetésével a versenyfeladatokat készítették, így a magyarok között sok újonc indult. Közülük Angyal Boglárka és Kovács Benedek tudott a mezőny első felében végezni. A nemzetek összesítésében a 17. helyen végzett a legjobb magyar csapat, amelynek tagjai Angyal Boglárka, Braun Dávid, Tőri Tünde és Karsai Dávid voltak.

A legfiatalabb versenyző 9 éves, míg a legidősebb 77 éves volt. A legközelebb lakó induló az Egertől 8 kilométerre található Noszvajból érkezett, míg a legtávolabbi, egy ausztrál versenyző közel 16 ezer kilométert utazott.

István György elmondta: a versenysorozat csütörtökön a logikai rejtvények világbajnokságával folytatódik, amelyen három napon keresztül fejtenek a versenyzők változatos rejtvényeket, majd a 24 órás rejtvényfejtő bajnoksággal zárul, ahol hétfő reggel 9 órától kedd reggel 9 óráig 10-20 perces szünetekkel 100 perces fordulókon mérkőznek meg egymással a világ legjobb logikai rejtvényfejtői.

Idén 100 éves a magyar keresztrejtvény, vasárnap ezért országos keresztrejtvényfejtő-versenyt tartanak Egerben négy kategóriában, a kezdőtől a mesterszintig.

A jövő évi világbajnokságot Indiában rendezik meg.