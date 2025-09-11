ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

A Fradi BL-meccse is lesz ma a tévében

Infostart / MTI

Nő labdarúgó BL-selejtező a Ferencvárossal, férfi kézilabda BL-csoportkör a Szegeddel, Vuelta a Espana kerékpáros körverseny: ma sem fognak unatkozni a sportrajongók

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

19.00: Labdarúgás, női Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Valerenga FC–Ferencváros

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Szeged–Wisla Plock

20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Nantes–Füchse Berlin

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

21.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Toronto Blue Jays–Houston Astros

Eurosport 1

14.30: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 18. szakasz

Eurosport 2

19.00: Golf, Napa Valley Championship, 1. nap

