A Fradi BL-meccse is lesz ma a tévében

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
19.00: Labdarúgás, női Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Valerenga FC–Ferencváros
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Szeged–Wisla Plock
20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Nantes–Füchse Berlin
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
21.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Toronto Blue Jays–Houston Astros
Eurosport 1
14.30: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 18. szakasz
Eurosport 2
19.00: Golf, Napa Valley Championship, 1. nap