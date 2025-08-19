ÉLŐ: Ferencváros–Qarabag 1-1

A két összeállítás. Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, Ötvös, O'Dowda – Joseph, Varga B. Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jakovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade.

Robbie Keane ugyanezt a tizenegyet választotta a múlt héten, a Ludogorec elleni visszavágóra is. A vendégeknél az FTC korábbi játékosai közül Kady Borges kezd, Samy Mmaee a cserék között van.

Kady Borges már a második percben lőtt, Dibusz Dénes meglepően nehezen védett, de védett. Nagyon aktívan, agresszíven kezdett a vendégcsapat.

Jó labdaszerzés után rossz passz, azon múlt, hogy Varga Barnabás nem került ziccerbe.

Gartenmann renek beadása után Varga Barnabás 13 méterről is veszélyesen fejelt, csentikkel kerülte el a labda a kapu bal oldalát.

Helyzet a Fradi kapuja előtt, de Kady nem tudott kapura lőni.

Varga passzával Joseph indult, ellőtte a labdát a kapus alatt, de a kapu mellé is.

Makreckis beemelését Kochalski szögletre paskolta.

A 29. percben Makreckis remek labdaátvétel után jól adott középre, Varga Barnabás pedig túlzás nélkül klasszismegoldással vette át, majd lőtt a bal alsó sarokba, 16 méterről, 1-0.

Mezőnyjátékkal telt tíz perc, de bármikor benne van a játékban a helyzet.

A 43. percben Joseph 16 méteres, szép lövését a lengyel kapus látványos vetődéssel hárította.

Ötvös megsérült, ápolni kellett. Saját lábán sétált le utána, de kétséges, hogy ki tud-e jönni a második félidőre.

Zachariassen váltottta Ötvöst.

Az 50. percben Jankovics 20 méteres, lapos lövéssel kiegyenlített, 1–1.

A második félidő első tíz percében az azeriek többet birtokolták a labdát.