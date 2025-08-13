ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.75
usd:
337.92
bux:
103891.75
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az amerikai Fred Kerley aranyérmével, miután győzött a eugene-i szabadtéri atlétikai világbajnokság férfi 100 méteres síkfutásának döntőjében 2022. július 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Izzadhat a világbajnok sprinter

Infostart / MTI

Doppingvétség miatt felfüggesztették Fred Kerley-nek, a férfi 100 méteres síkfutás 2022-es világbajnokának versenyzési jogát.

A 30 éves amerikai sprintert a nemzetközi sportági szövetség doppingellenes szervezete, az AIU függesztette fel a holléti nyilvántartásban elkövetett hibák miatt.

Az AIU kedden jelentette be döntését, további részleteket viszont nem közölt. Kerley ügyvédei szinte azonnal reagáltak és közleményükből kiderül, hogy Kerley-től több esetben nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ugyanakkor az atléta álláspontja szerint, ezek nem az ő hibájából történtek.

„Fred Kerley már jelezte az AIU felé, hogy vitatja a holléti információkkal kapcsolatos doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó állítást, mert határozottan úgy véli, hogy az állítólagos elmulasztott tesztjei közül egy – vagy több – esetben nem volt gondatlan, hanem a doppingellenőr nem tette meg a körülményekhez képest ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálja őt” – áll a Kerley X-oldalán megjelent közleményben.

A szabályok szerint akkor jár eltiltás a sportolónak ha egy éven belül három alkalommal nem találják meg az ellenőrök a sportoló által vezetett nyilvántartásban rögzített helyen.

Fred Kerley a 2021-es tokiói játékokon ezüst-, a tavalyi párizsi olimpián pedig bronzérmes lett 100 méteren, melyet a eugene-i világbajnokságon megnyert. A legutóbbi, 2023-as budapesti világbajnokságon az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4x100 méteres váltóval aranyérmet nyert.

Kezdőlap    Sport    Izzadhat a világbajnok sprinter

világbajnok

doppingvétség

futó

síkfutás

versenyzés

sprinter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet
A péntekre várható alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt az orosz–ukrán háború állását, kimenetelét, a békekötés esélyeit elemezte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, meddig van esélyük az ukránoknak megállítani az orosz betörést, minek kell még történnie egy tűzszünet előtt és miért nem kötik Moszkvát tetteiben a támogatói.
 

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Újra itt a harmadfokú hőségriasztás

Újra itt a harmadfokú hőségriasztás

Csütörtökön 0 órától vasárnap 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére a Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján - tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó

Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó

Donald Trump új vámtarifái a legnagyobb egyoldalú amerikai gazdaságpolitikai fordulatot jelentik közel egy évszázada, és összességében az Egyesült Államokat szegényítik el jobban, mint Európát – mondta el az a L’Express francia lapnak adott interjújában Jason Furman, a Harvard Kennedy School professzora és Barack Obama korábbi gazdasági tanácsadó testületének elnöke. Szerinte az átlagos importvám 2%-ról 17%-ra ugrott, és a költségek véső soron az amerikai fogyasztókra hárulnak, miközben az EU megtorlásának elmaradása racionális döntés volt. Furman arra figyelmeztet, hogy az USA az országonként eltérő vámtételekkel feladta a legnagyobb kedvezmény elvét, ami a világrend széttöredezéséhez vezethet, ezért Európának nem vámemeléssel, hanem integrációjának mélyítésével, termelékenységének növelésével és piacainak skálázásával kell válaszolnia

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészharangot kongat Trump pénzügyminisztere: lépni kell, kifutnak az időből

Vészharangot kongat Trump pénzügyminisztere: lépni kell, kifutnak az időből

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders 'want to see deal done' on Ukraine, says Trump ahead of Zelensky call

European leaders 'want to see deal done' on Ukraine, says Trump ahead of Zelensky call

Ukraine's Volodymyr Zelensky is in Berlin for calls with leaders including UK PM Keir Starmer, ahead of Friday's Trump-Putin summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 14:46
Gombatámadás érte a Győr stadionját, elköltözik a meccs
2025. augusztus 13. 14:22
A halálos tragédiák miatt kiszáll a profi sportból a fiatal tehetség
×
×
×
×