Izzadhat a világbajnok sprinter

A 30 éves amerikai sprintert a nemzetközi sportági szövetség doppingellenes szervezete, az AIU függesztette fel a holléti nyilvántartásban elkövetett hibák miatt.

Az AIU kedden jelentette be döntését, további részleteket viszont nem közölt. Kerley ügyvédei szinte azonnal reagáltak és közleményükből kiderül, hogy Kerley-től több esetben nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ugyanakkor az atléta álláspontja szerint, ezek nem az ő hibájából történtek.

„Fred Kerley már jelezte az AIU felé, hogy vitatja a holléti információkkal kapcsolatos doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó állítást, mert határozottan úgy véli, hogy az állítólagos elmulasztott tesztjei közül egy – vagy több – esetben nem volt gondatlan, hanem a doppingellenőr nem tette meg a körülményekhez képest ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálja őt” – áll a Kerley X-oldalán megjelent közleményben.

A szabályok szerint akkor jár eltiltás a sportolónak ha egy éven belül három alkalommal nem találják meg az ellenőrök a sportoló által vezetett nyilvántartásban rögzített helyen.

Fred Kerley a 2021-es tokiói játékokon ezüst-, a tavalyi párizsi olimpián pedig bronzérmes lett 100 méteren, melyet a eugene-i világbajnokságon megnyert. A legutóbbi, 2023-as budapesti világbajnokságon az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4x100 méteres váltóval aranyérmet nyert.