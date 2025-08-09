ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat Emőd
Diogo Jota, a Liverpool játékosa ünnepli gólját a labdarúgó Európa-liga csoportkörében az E-csoport második fordulójában játszott Liverpool FC - Royale Union Saint-Gilloise mérkőzésen Liverpoolban 2023. október 5-én. A Liverpool 2-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Nagyvonalú gesztust tett Szoboszlai Dominik klubja

Infostart / MTI

A Liverpool FC jótékonysági célra fordítja a Diogo Jota nevével ellátott mezek eladásából származó bevételeket.

A Liverpool FC jótékonysági célra fordítja a Diogo Jota nevével ellátott mezek eladásából származó bevételeket – jelentette be az angol futballklub.

A portugál csatár, aki 2020 óta játszott az idén bajnokságot nyert csapatban, július 3-án 28 évesen, autóbalesetben hunyt el.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub az időközben végleg visszavonultatott, 20-as számú mezek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, a Liverpool FC karitativ szervezetének ajánlotta fel.

A Jota nevével ellátott mezek jelenleg a második helyen állnak a megrendelések számát tekintve. Az élen az újonnan igazolt német középpályás, Florian Wirtz nevét viselő mezek állnak.

