LeBron James elpusztíthatatlan

A 40 éves sztár vasárnap közölte, hogy él az opciós jogával, és 52,6 millió dolláros fizetésért a következő évadban is a kaliforniaiakat erősíti.

A háromszoros olimpiai bajnok 2018-ban érkezett a Lakershez, amellyel 2020-ban "koronavírusos" szezonban bajnok lett, előzőleg a Miami Heattel (2012, 2013) és a Cleveland Cavaliersszel (2016) is ünnepelhetett. Az NBA pontrekorderének következő célja az, hogy ő legyen a legtöbb találkozón szerepelt játékos a ligában, és már csak 50 mérkőzésre van Robert Parish 1997-ben felállított, 1611 meccses csúcsától.

Breaking: Los Angeles Lakers' LeBron James is opting into his $52.6 million player option for the 2025-26 season, Klutch Sports CEO Rich Paul told ESPN.



Paul adds: LeBron "knows the Lakers are building for the future ... but he values a realistic chance of winning it all." pic.twitter.com/q5mT1O2R35