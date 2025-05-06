BL-elődöntő élőben: Internazionale–Barcelona

Az olaszoknál Lautaro Martínez valóban vállalta a játékot, így Somine Inzaghi a Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Calhanoglu, Dumfries, Barella, Mhitarjan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram tizenegyet küldheti pályára, ez megegyezik azzal, amely hat nappal ezelőtt, Barcelonában kezdett.
A Barcelonában Lewandowski a padon kezd, április 19. óta nem játszott, most akkor kerül pályára, ha arra nagy szükség mutatkozik. A névsor: Szczesny - Eric García, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin - F. de Jong, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres.