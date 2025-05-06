ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
eur:
404.73
usd:
356.17
bux:
91925.59
2025. május 6. kedd Frida, Ivett
24 óra Ferenc pápa ukrajna konklávé
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL-elődöntő élőben: Internazionale–Barcelona

Infostart

Az Inter és a Barcelona játszik ma este a San Siróban a BL-döntőbe jutásért. Az első mérkőzésen 3–3-as döntetlen született.

Az olaszoknál Lautaro Martínez valóban vállalta a játékot, így Somine Inzaghi a Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Calhanoglu, Dumfries, Barella, Mhitarjan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram tizenegyet küldheti pályára, ez megegyezik azzal, amely hat nappal ezelőtt, Barcelonában kezdett.

A Barcelonában Lewandowski a padon kezd, április 19. óta nem játszott, most akkor kerül pályára, ha arra nagy szükség mutatkozik. A névsor: Szczesny - Eric García, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin - F. de Jong, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres.

Kezdőlap    Sport    BL-elődöntő élőben: Internazionale–Barcelona

bajnokok ligája

fc barcelona

internazionale

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kelemen Hunor: George Simion megválasztása az erdélyi magyarság történelmi tragédiájához vezetne

Kelemen Hunor: George Simion megválasztása az erdélyi magyarság történelmi tragédiájához vezetne
Súlyos következményei lehetnek a romániai magyarságra nézve, ha az elnökválasztás második fordulóját a magyarellenességéről ismert George Simion nyeri – mondta az InfoRádióban Kelemen Hunor. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke ezért a másik jelölt, Nicusor Dan támogatására szólított fel.
 

Szakáli István Loránd a romániai helyzetről: nagyon nehéz időszak vár a magyarságra

Megvan Románia ügyvivő miniszterelnöke

VIDEÓ
Színpad és képernyő: Vígszínház a digitális korban. Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Mibe fektessünk zűrzavaros időkben? Szécsényi Bálint, Inforádió, Aréna
Hogyan formálja a világot a következő pápa? Szomráky Béla, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.05.07. szerda, 18:00
Freund Tamás
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esnek az amerikai tőzsdék

Esnek az amerikai tőzsdék

Az ázsiai piacokon ma reggel pozitív volt a hangulat, miután több országgal kapcsolatban érkeztek hírek az amerikai kereskedelmi tárgyalásokról, beleértve Indiát és Malajziát. Ezt követően az európai tőzsdéken kis emelkedéssel indult a nap, majd délelőtt elkezdtek lefordulni a vezető indexek. A hangulatot rontotta, hogy Friedrich Merz, a CDU/CSU kancellárjelöltje nem kapta meg a szükséges többséget a Bundestagban tartott első szavazáson, de délután aztán a második szavazáson végül megválasztották Merzt. Mindeközben az amerikai piacokon is esés látszik, a befektetők már a Fed holnapi kamatdöntésére készülnek, miközben a vállalati gyorsjelentésekre, és a vámháborús fejleményekre figyelnek. Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem hiszed el, mennyibe kerül egy új lakás Magyarországon 2025-ben

Nem hiszed el, mennyibe kerül egy új lakás Magyarországon 2025-ben

. Jelenleg Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára megközelíti az 1,6 millió forintot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canada 'not for sale, ever', Carney warns as Trump touts benefits of becoming 51st US state

Canada 'not for sale, ever', Carney warns as Trump touts benefits of becoming 51st US state

Donald Trump repeatedly says joining the US would be "a massive tax cut" for Canadian citizens.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. május 6. 17:20
Békéscsaba különleges kiállítással tiszteleg híres szülötte, Barcelona királynője előtt
2025. május 6. 14:50
Lautaro vagy Lewandowski? Csatársztárja csodás felépülésében reménykedik az Inter és a Barcelona is
×
×
×
×