Alkotmányjogi panaszt nyújtott be az OTP a kamatstop miatt

A tájékoztatásban felidézték, hogy az OTP más piaci szereplőkkel együtt korábban három alkotmányjogi panaszbeadványban kifogásolta a kamatstop intézkedést, ezekben még nem hozott érdemi döntést az Alkotmánybíróság.

Az OTP közölte: álláspontja szerint a törvényi rendelkezés alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, és nem felel meg az alaptörvény szerinti jogbiztonsági követelményeknek.

A kérelmezők ezért azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy a testület állapítsa meg a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi XIV. törvény 1. paragrafusának alkotmányellenességét.