Kényszerű cserét kellett végrehajtania Marco Rossinak

A Qarabag FK-ban légióskodó védő, Várkonyi pénteken sérült meg – közölte szombaton X-oldalán a magyar szövetség.

A Nemzetek Ligája következő mérkőzéseire készülő keret tagjai hétfőn találkoznak Telkiben. A nemzeti együttes jövő szombaton a nyeretlenül sereghajtó Grúzia vendége lesz Tbilisziben, három nappal később pedig a veretlenül éllovas Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában.

Két fordulóval az NL csoportmérkőzéseinek vége előtt a nemzeti együttes hét pontot szerezve a második helyen áll. A csoportelső feljut az A ligába, a második osztályozót játszik az élvonalba jutásért, a harmadik helyezett marad a B ligában, míg a negyedik osztályozóra kényszerül a bennmaradásért.