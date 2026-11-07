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Szûcs Kornél, a Vojvodina játékosa, miután piros lapot kapott a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Kényszerű cserét kellett végrehajtania Marco Rossinak

Infostart / MTI

A sérülést szenvedett Várkonyi Bence helyett Szűcs Kornélt, az FC Vojvodina játékosát hívta be a magyar labdarúgó-válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány.

A Qarabag FK-ban légióskodó védő, Várkonyi pénteken sérült meg – közölte szombaton X-oldalán a magyar szövetség.

A Nemzetek Ligája következő mérkőzéseire készülő keret tagjai hétfőn találkoznak Telkiben. A nemzeti együttes jövő szombaton a nyeretlenül sereghajtó Grúzia vendége lesz Tbilisziben, három nappal később pedig a veretlenül éllovas Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában.

Két fordulóval az NL csoportmérkőzéseinek vége előtt a nemzeti együttes hét pontot szerezve a második helyen áll. A csoportelső feljut az A ligába, a második osztályozót játszik az élvonalba jutásért, a harmadik helyezett marad a B ligában, míg a negyedik osztályozóra kényszerül a bennmaradásért.

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Kezdőlap    Sport    Kényszerű cserét kellett végrehajtania Marco Rossinak

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