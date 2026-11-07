Vakmerő rablás Nyíregyházán: lelővéssel fenyegette a pénzszállítót, rollerrel menekült

Azt írták, a fegyveres rablásról csütörtökön érkezett a bejelentés a segélyhívóra. A nyíregyházi Univerzum üzletházban egy az arcát eltakaró, kezében fegyvert tartó férfi közvetlenül a pénzszállító érkezése után rontott be a valutaváltóba. Az alkalmazottat, aki éppen a pénzszállítót engedte be a zsiliprendszerrel biztosított helyiségbe, belökte a két ajtó közé, majd a pénzszállítót lelövéssel fenyegetve kényszerítette az értékszállító koffer átadására.

A támadó a megszerzett kofferrel az utcára ment, ahol a földhöz verve kinyitotta azt, magához vette a benne lévő

közel 19 millió forint értékű befektetési aranyat és

100 ezer japán jent, és előbb gyalogosan, majd egy elektromos rollerrel elmenekült.

A rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és hajtóvadászat indult a tettes elfogására. A nyomozók széleskörű adatgyűjtést követően másnap azonosították a feltételezett elkövetőt, akit pénteken délután nyíregyházi otthonában elfogtak. A kutatás alatt a rendőrök lefoglalták az eltulajdonított befektetési aranylapok egy részét, és az elkövetéshez használt légpisztolyt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói a férfit fegyveresen, jelentős értékre elkövetett rablás bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.