Sokat nyerhetnek a Budapest–Győr vonalon utazók

Vitézy Dávid közölte, mintegy 26 kilométeren végeznek pályakarbantartást a december 13-i menetrendváltásig a Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonalon, közel három kilométeren pedig megszüntetik vagy megelőzik a sebességkorlátozásokat. Ezzel 12 percnyi késést okozó lassújeleket számolnak fel a győri fővonalon.

A miniszter hozzátette, a MÁV szakemberei több mint tíz helyszínen dolgoznak Budaörstől Hegyeshalomig, egyebek mellett Bicskén, Tatabánya és Tata térségében, Almásfüzitőn, Komáromban, Győrben és Mosonmagyaróváron. Az őszi munkálatok során legalább nyolcezer tonna zúzottkövet mozgatnak meg, három váltóban pedig a faaljakat vasbetonra cserélik, és több helyen sínek cseréjét is elvégzik.

A miniszter felidézte, hogy az októberi vágányzárak idején már 1300 méternyi vágányon tisztították meg a zúzottkőágyazatot, négy váltóban alkatrészeket cseréltek, nyolcnál pedig hegesztéssel állították helyre a kopott részeket.

Vitézy Dávid rámutatott, a lassújelek miatt elvesző percek egy forgalmas fővonalon a csatlakozásokat is veszélyeztethetik. A pálya karbantartásával csökkenhetnek a műszaki fennakadások, egyenletesebbé válhat a vonatok közlekedése, és az energiafelhasználás is mérséklődhet.

A tárcavezető közölte, a 2027-es költségvetés tervezetében a korábbi 30 milliárd forint helyett 80 milliárd forintot irányoztak elő a MÁV kisebb pálya- és állomásfelújításaira, köztük a sebességkorlátozások megszüntetésére.