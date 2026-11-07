Lakásonként akár ötmillió a tásasházaknak – újabb részletek a Wekerle Pluszról

Kapitány István elmondta, hogy a társasház energetikai állapotától függően a támogatásból vissza nem térítendő támogatásként akár 2,5 millió forint is igénybe vehető lakásonként, a fennmaradó részt pedig kamatmentes hitel formájában biztosítják. A szükséges önerő lakásonként legfeljebb 200 ezer forint.

Hozzátette, a forrásból megújulhat az épületek szigetelése, kicserélhetik az ablakokat, korszerűsíthetik a fűtési és a melegvízrendszert. A program feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, amelyet energiahatékonysági tanúsítványokkal kell igazolni.

A tárcavezető hangsúlyozta, a társasházak energetikai problémáit csak közösen lehet megoldani, hiszen önmagában a lakások nyílászáróinak cseréje nem elegendő, ha az épület falai rosszul szigeteltek, vagy elavult a fűtési rendszer. Közölte, Magyarországon a téglaépítésű társasházak közel ötöde a legrosszabb energiahatékonysági kategóriába tartozik.

A tervek szerint a lakóközösségek 2027 márciusától jelentkezhetnek a programra. Kapitány István arra biztatta a társasházak lakóit, hogy már most egyeztessenek a közös képviselővel, és mérjék fel, milyen energetikai korszerűsítésekre van szükség.