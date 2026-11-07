Tényleg lesújt a törvény a zöldrendszámosokra, hacsak nem ér révbe a petíció

Az 5P és 5N besorolású hibrid (dupla motoros, külső e-töltésű) kocsik november végéig fehérre kell, hogy cseréljék zöld rendszámukat, erről, mint az InfoRádió Antalóczy Tibortól, a villanyautósok.hu főszerkesztőjétől megtudta, a döntéshozó bő két éve határozott, a haladék jár le most.

Ha valaki nem cseréli le zöld rendszámát, jogszerűen nem vehet részt a forgalomban a továbbiakban, a szankcióval kapcsolatban azonban még köd van, a jogi lehetőség megvan arra is, hogy ellenőrzéskor levegyék a rendszámot az autóról, és ne lehessen tovább közlekedni vele, ami igazán nagy macerának tűnik.

A döntés másik része, hogy a zölden maradó rendszámosok elveszítik az ingyenes budapesti parkolási lehetőséget január 1-jével, 11 év után, ráadásul a 2 tonna önsúly fölötti kocsik dupla parkolási díjat fizetnek majd. Márpedig az akkumulátoros autók eleve nehezebbek, mint hasonló kategóriájú, benzines vagy dízeles társaik.

Antalóczy Tibor értelmezése szerint ez utóbbi akár úgy is értelmezhető, hogy az eddig támogatott e-autózás mostantól büntetve lesz, nem is érti, hogy erre így mi szükség van.

„Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy a jövő autóvásárlóit a belső égésű motoros, szennyező autók felé tereli, tehát aki tudja, hogy Budapesten sokat fog parkolni, az nem a tisztán elektromos verziót fogja választani azért, hogy olcsóbban megússza a budapesti parkolást. Ez szerintem senkinek nem lehet jó” – vázolta.

Elárulta, már indult is egy petíció, egy hónapja fut; a 6 éves peticio.budapest.hu oldalon egy magánszemély által egy hónapja indított kezdeményezés arra irányul, hogy foglalkozzanak a rendelkezés parkolási részével, visszavonva a jelenlegi terveket, és egy évvel később bevezetni egy átgondoltabb szabályozást, amely épp a tisztább autózás felé tereli a vásárlókat.

A reménykedés ellen hathat, hogy ezen az oldalon még egyetlen kezdeményezés sem érte el a 10 ezer támogatást, azt a határt, amelyet a kiíró főváros elvár, e fölött tekinti sikeresnek a kezdeményezést, ha ez a szint megvan, akkor fog érdemben foglalkozni vele a főváros. Antalóczy Tibor azért bizakodó, hogy meglesz a 10 ezer aláíró. Jelen pillanatban 8000 fölött járnak.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.