A halál torkából menekült meg egy német síelő - videó

Egy német extrém sportoló társaival helikopteres síelésen vett részt Európa legmagasabb hegyén. A Mont Blanc egyik, emberek által még soha be nem síelt lejtőjéről próbált leereszkedni, amikor hirtelen bajba került.

A laza hótömeg megindult alatta és a hatalmas lavina magával sodota a síelőt. A férfi életét a hátizsákjába épített, különleges légzsák mentette meg. Amikor érezte, hogy elragadja a hógörgeteg, aktiválta a mentőrendszert, amely egy jókora ballont fújt fel. Ez tartotta a hófolyam felszínén, így megúszta, hogy a lavina maga alá temesse.

NEW: German man escapes de*th thanks to his emergency airbag after being swept away down a mountain by an avalanche.



The incident happened at Mont Blanc, the highest mountain in Europe.



As the man started sliding down the slope, he could be seen inflating his anti-avalanche… pic.twitter.com/LyLWQiw02N