A vb-történet ötven legjobb futballistája: 14. Miroslav Klose - a titkos rekorder

Ha van a 21. századi világfutballnak alulértékelt sztárja, az Miroslav Klose. Még a német válogatott történetének All-Star-választásán sem biztos, hogy bekerülne a csatársorba, miközben a földkerekség egyetlen játékosa, aki négy egymást követő világbajnokságon is érmet szerzett, az egyedüli, aki négy egymást követő tornán az elődöntőbe jutott. S nem epizodista volt ezeken a tornákon: legutóbb Brazíliában megelőzte Ronaldót az örökranglistán, ő a vb-történelem legtöbb gólt szerzett játékosa. Vb-rangsorunk 14. helyezettje: Miroslav Klose.

1978. június 9-én született a lengyelországi Opoléban, édesanyja, Barbara 82-szer játszott a lengyel kézilabda-válogatottban, édesapja, Jozef az Odra Opole futballcsapatának jobbszélsője volt, aki később Franciaországban Guy Roux keze alatt játszott az AJ Auxerre-ben. A fiukat Lengyelországban hajdanán eredetileg: Mirosław Marian Klozénak anyakönyvezték. 1987-ben kilencéves volt, amikor a család átköltözött az akkori NSZK-ba. A Mirónak becézett csatár az SG Blaubach Diedelkopf, majd az FC Homburg (1998–99) tagja volt, a területi ligából emelte ki 1999-ben a Kaiserslautern. Első idényében 16 gólt lőtt az amatőrök között, majd bemutatkozhatott a Bundesligában is. Remekül, ugyanis

alig fél év alatt bekerült a német válogatottba is – miután visszautasította Jerzy Engel meghívóját a lengyel nemzeti tizenegybe.

Miroslav Klose, miután gólt rúgott Ghána ellen a brazíliai labdarúgó-világbajnokság G csoportjának második fordulójában a fortalezai Castelao Stadionban 2014. június 21-én. (MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

Az albánok elleni vb-selejtezőn 2001. március 24-n debütált, sőt alig 13 percnyi szereplés után, a 86. percben belőtte a győztes gólt! A 2002-es világbajnokság meghozta neki a nemzetközi elismertséget is: hét mérkőzésen öt gólt szerezve a torna ezüstcipőse lett. Minden találatát fejjel érte el!

Öt fejes gól egy vb-n – ez azóta is rekord.

A szaúdiak ellen pazarul mutatkozott be, Edmund Conen, Max Morlock, Gerd Müller és Karl-Heinz Rummenigge után ő lett az ötödik német játékos, aki világbajnoki találkozón három gólig jutott – ráadásul rajta kívül csak Conen triplázott élete első vb-meccsén. Bekerült a torna All Star-csapatába. Attól kezdve szaltóval ünnepelte góljait.

A következő vb-n újra pazarul teljesített: öt góljával gólkirályként az egyik legtöbbet tette a csapat világbajnoki bronzérméért. Ő az egyetlen futballista a világon, aki egymást követő két világbajnokságon elért öt gólt, azon a két világbajnokságon csak a brazil Ronaldo szerzett nála több gólt. 2004 és 2007 között a Werder Bremenben, 2007 és 2011 között a Bayern München játékosa volt. 2011-től 2016-os visszavonulásáig a római Laziót erősítette.

Klose berúgja csapata második gólját Argentína ellen a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében a fokvárosi Zöld Pont Stadionban 2010. július 3-án. (MTI/EPA/Helmut Fohringer)

A 2008-as Európa-bajnokságon második lett a német válogatottal, majd 2010-ben, a dél-afrikai világbajnokságon harmadik. Afrikában négy gólt szerzett, ott ünnepelte a századik válogatottságát, ott jutott túl a válogatottban szerzett gólok számát tekintve az ötvenes határon.

Gerd Müllert lehagyva ő lett a német futball legeredményesebb gólszerzője a vb-ken.

A 2014-es világbajnokság előtt, az örmények elleni felkészülési meccsen elődöntőben megelőzte Gerd Müllert, immár a Nationalelf gólrekordja is az övé lett. A tornán egy ezüst- és két bronz után világbajnoki címet nyert, sőt a brazilok elleni elődöntőben rúgott találatával lehagyta Ronaldót, övé lett a vb-gólrekord. A brazil „Fenoménnel” holtversenyben ő lőtt a legtöbb vb-mérkőzésen gólt, tizenegyen. Négy vb-szereplő akad, aki négy mérkőzésen is legalább két gólt szerzett: Kocsis Sándor, Just Fontaine, Ronaldo és Klose. Lehetne még sorolni a kuriózumokat, még egy utolsó:

ő az egyedüli futballista, aki legalább három világbajnokságon is eljutott a négy gólig, vagy még többig.

Miroslav Klose a brazíliai labdarúgó-világbajnokságdöntője után a vb-trófeával (MTI/EPA/Marcus Brandt)

Miroslav Klose a német válogatottban 137 mérkőzésen 71 gólt szerzett.

