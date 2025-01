Új neve lesz a legnagyobb budapesti luxushotelnek

Január 7-től a belvárosi luxusszálloda épületén nem virít ott a The Ritz-Carlton-logó. A láncolat első kelet-közép-európai egysége 2016-ban nyitott a szintén a Marriott Group üzemeltetésében működő budapesti Le Méridien helyén, jelenleg pedig csak Bécsben találni ilyen márkás hotelt a régiónkban – írja az Index.

A budapesti ingatlan tulajdonosa Khalaf Al-Habtoor szaúdi származású dubaji üzletember, akinek önéletrajzi könyve egyébként magyarul is megjelent. A vendéglátásban, ingatlanszektorban és autóiparban érdekeltségekkel rendelkező Al Habtoor Group 2012-ben vásárolta meg az épületet, hogy a Marriott-csoporton belül prémiumbrandnek számító Le Méridient egy luxusmárkára cserélje. A dubaji turizmus fellendítésében is szerepet játszó vállalkozó korábban arról is nyilatkozott a sajtónak, hogy döntésében, miszerint itt nyit ilyen szállodát, az üzleti megfontoláson túl az is döntő tényező volt, hogy maga is szívesen időzik Budapesten, vannak itt barátai, és szereti a magyar gasztronómiát. Ősszel egy exkluzív interjúban azt is elárulta az ATV-nek, hogy egy jelentős törökbálinti fejlesztésbe is invesztált, illetve hogy perben áll a Marriott-csoporttal a budapesti The Ritz-Carlton menedzsmentszerződésének felmondása okán, továbbá jelentős kártérítést is követel a szállodakonglomerátumtól. Az Arab News keresete ez ügyben a Marriott Internationalt, de a cég nem kívánta kommentálni a bírósági szakaszba jutott nézeteltérést.

A portál iparági forrásai szerint a luxusszálloda a tulajdonos saját brandje alatt futhat a jövőben Al Habtoor Palace Budapest néven. A vállalkozó ugyanis több hotelt üzemeltet a Habtoor név alatt Dubajban és egyet Bejrútban is, de vannak szállodái a Hilton-csoporttal is együttműködésben, illetve a cégcsoport tulajdonában van a budapesti InterContinental és a bécsi Hotel Imperial, a Luxury Collection Hotel is. Egyelőre azonban a budapesti The Ritz-Carlton az Al Habtoor Group és a The Ritz-Carlton központi weboldalán is szerepel még, valamint a Booking.com-on is megtalálható, és közösségi médiás csatornái is változatlan név alatt üzemelnek.

A lap értesüléseit később az Al Habtoor Group is megerősítette: Budapesten lesz az ultra-luxus Al Habtoor Palace márka globális debütálása.