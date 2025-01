Csád - Orbán Viktor aggodalmának adott hangot

„Megrendülve értesültem a N'Djamenában történt támadásról. Ez az incidens sajnálatos, az erőszak nem megoldás. Csád kulcsfontosságú az egész Száhel-övezet stabilitása szempontjából, Magyarország pedig kiáll az ország kormánya mellett a szuverenitás és a biztonság érdekében tett erőfeszítéseiben” – írta az X-en közzétett bejegyzésében Orbán Viktor kormányfő.

I heard the news of the recent attack in N’Djamena with a heavy heart. This incident is deplorable, violence is not an option. Chad is key to the stability of the whole Sahel region and Hungary stands by its government in its efforts for sovereignty and security.