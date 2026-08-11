SMS-ben riasztják majd a lengyeleket, ha az ukrán háború miatt vadászgépek szállnak fel

A varsói kormány a legutóbbi, súlyos légtérsértési incidens tanulságait levonva döntött úgy, hogy a korábbinál lényegesen gyorsabbá, közvetlenebbé és hatékonyabbá teszi a lakosság tájékoztatását.

A döntés közvetlen előzménye egy július végi éjszakai esemény volt.

Július 29-éről 30-ára virradóan Oroszország masszív rakétatámadást hajtott végre Nyugat-Ukrajna, egyebek mellett Lviv térsége ellen. A támadás során egy orosz Ch-101-es típusú cirkálórakéta – amely stratégiai fegyverként akár nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas – átlépte a lengyel határt.

A katonai radarok július 30-án hajnalban, pontosan 3 óra 40 perckor észlelték az azonosítatlan repülő tárgyat a lengyel légtérben. A lengyel Fegyveres Erők azonnal elrendelték a legmagasabb fokú készenlétet, és F-16-os vadászgépeket emeltek a magasba a légtér biztosítására. A műveletet a németországi NATO-bázisról felszálló szövetséges felderítő és légi utántöltő repülőgépek is támogatási pozícióból segítették.

Habár a határsértő rakéta mindössze hat perccel az észlelés után eltűnt a radarokról, a lengyel katonai felderítés gyorsan beazonosította a valószínűsíthető becsapódási zónát. Nem sokkal később a szárazföldi egységek és egy Mi-24-es katonai helikopter a Lublini vajdaságban, Tarnawa-Kolonia település közelében megtalálta a lezuhant roncsokat.

A védelmi szervek megállapították, hogy a rakéta beépítetlen, lakatlan területre zuhant, így a szerencsének köszönhetően személyi sérülés nem történt, és anyagi kár sem keletkezett.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka védelmi miniszterhelyettes hangsúlyozta: katonai szempontból a védelmi és döntéshozatali lánc kifogástalanul és professzionálisan működött. Ugyanakkor a kormány elismerte, hogy a lakosság tájékoztatásán van mit javítani.

Eddig a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága többnyire utólag, a sajtón és a közösségi médián keresztül értesítette a nyilvánosságot a vadászgépek felszállásáról. A megújult koncepció alapján azonban a jövőben a Kormányzati Biztonsági Központ közvetlen SMS-riasztást küld a lakosoknak, amint veszélyhelyzet alakul ki – még abban az esetben is, ha az incidens egyelőre csak ukrán területet érint, de a lengyel légtér közelsége miatt indokolt a készültség.

A riasztási rendszer átfogó modernizálásán a Hadsereg Vezérkara, a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága, a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium, valamint a Kormányzati Biztonsági Központ közösen dolgozik. Marcin Kierwiński belügyminiszter emellett megerősítette: a lemaradások pótlására heteken belül egy speciális okostelefonos alkalmazást is elérhetővé tesznek, amely a jövőben garantálja a lakosság azonnali, pontos és hiteles tájékoztatását a hasonló kritikus helyzetekben.