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Nyitókép: Pixabay.com

Az itt érzem magam című magyar film kapta a Méliés d'Or díjat

Infostart / MTI

Az Itt érzem magam otthon című magyar alkotás nyerte el az idei Méliés d'Or európai filmdíjat, a műfaji filmek Oscarjaként emlegetett elismerést a spanyolországi Sitgesben.

A Mélies International Festivals Federation rangos elismerését 1996 óta adják át a legjobb tudományos-fantasztikus, fantasy és horror műfajú filmeknek - szerepel a Méliés d'Or honlapján. Az Itt érzem otthon magam az első magyar film, amely elnyerte a díjat.

Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, amelyet az év elején mutattak be, közvetlen állami támogatás nélkül, független összefogásból és finanszírozásból készült.

A díjátadót vasárnap tartották meg a Sitges - Katalóniai Nemzetközi Fantasztikusfilm-fesztiválon. A legjobb tíz film közé került még mások mellett az Anders Thomas Jensen rendezésében készült Ádám almái, vagy Az éjszaka szülötte (rendezte: Hanna Bergholm) című horror.

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Kezdőlap    Kultúra    Az itt érzem magam című magyar film kapta a Méliés d'Or díjat

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