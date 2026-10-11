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Magyar Péter miniszterelnök a sajtó képviselõi számára meghirdetett bejáráson a Karmelita kolostorban 2026. május 16-án. A hétvégén az elõre regisztrált érdeklõdõk is megtekinthetik a Karmelita kolostort vezetett látogatáson.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Karmelitában adott interjút Magyar Péter, a melegházasságról is kérdezték

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A finn Helsingin Sanomat lapnak adott interjút a Karmelita kolostorban Magyar Péter, aki a melegek örökbefogadási jogának támogatása mellett egyértelművé tette: az azonos neműek házasságának bevezetését nem kívánja előmozdítani. A miniszterelnök az intézkedést a társadalmi érzékenységgel és a minden magyart képviselő felelősségteljes kormányzással indokolta.

A finn lap beszámolója szerint a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormányfő úgy fogalmazott, hogy a szexuális kisebbségek helyzete és az eutanázia kérdése a legérzékenyebb témák közé tartozik az országban. A melegházasság kapcsán kiemelte: „Igen,

nagyon óvatos vagyok.

Miniszterelnökként kötelességem minden magyart képviselni (...). A felhatalmazás hatalmas, de a felelősség is óriási.”

Az interjúban,a melyet a 24.hu is átvett, az újságíró felvetette azokat az aggodalmakat is, amelyek szerint a Tisza Párt kétharmados felhatalmazásával élve a miniszterelnök maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodhat. Magyar Péter ezt visszautasította, mondván: ennél jobb dolga is van, mint hogy ő legyen az „új Orbán”. Példaként emlékeztetett arra, hogy kormánya a miniszterelnöki ciklusok korlátozásával saját hatalmának szűkítésével kezdte meg a munkát, az alkotmány átfogó újraírásának tervezetéről pedig népszavazás dönt majd.

A beszélgetés során a kormányfő emellett büszkeségét fejezte ki az Európai Unióval kötött politikai megállapodás miatt, hangsúlyozva, hogy a magyar választók visszautasították a korrupciót és a propagandát.

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