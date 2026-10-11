ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
325.87
bux:
141671
2026. október 11. vasárnap Brigitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2023. március 20-i kép a Dukovany Atomerőmű hűtőtornyairól. A cseh állami atombiztonsági hivatal (SÚJB) 2021-ben engedélyezte a dél-csehországi Dukovany falunál levő erőmű kibővítését a többségi állami tulajdonban levő üzemeltető, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) számára. A CEZ további két, egyenként 1200 megawatt teljesítményű nukleáris blokkot épít Dukovanyban, mintegy hatmilliárd euró (2,23 billió forint) ráfordítással. A vállalatcsoport 2023. márciusban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva bejelentette, hogy a Roszatom orosz állami holding részét képező TVEL cég helyett 2024-től az amerikai Westinghouse társaság a francia Framatome céggel együtt szállítja majd a nukleáris fűtőanyagot Dukovanyba és Csehország másik atomerőművébe, a Temelínbe. A CEZ nukleárisfűtőrúd-tartaléka mintegy három évre elegendő.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Nyert az orosz Roszatom a lemondott atomerőmű-beruházás ügyében

Infostart / MTI

Az orosz állami atomenergia-ipari vállalatnak, a Roszatomnak adott igazat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) választottbírósága a finn Fennovoima energetikai társasággal folytatott, a törölt Hanhikivi-1 atomerőmű-projekthez kapcsolódó jogvitában – közölte az orosz társaság szombaton.

A Roszatom tájékoztatása szerint a választottbíróság megállapította, hogy a Fennovoima jogellenesen bontotta fel 2022-ben az észak-finnországi atomerőmű megépítésére kötött mintegy 7 milliárd euró értékű szerződést.

A finn társaság akkor jelentős késedelmekre és politikai kockázatokra hivatkozott, nem sokkal az ukrajnai háború kitörését követően.

A Roszatom szerint a választottbíróság arra a megállapításra jutott, hogy a projekt a szerződés felbontásának időpontjában megfelelően haladt előre.

„A mai győzelem fontos, de nem végleges. Továbbra is bizonyítani fogjuk igazunkat a finn projekttel kapcsolatban különböző bírósági fórumokon” – idézte a közlemény Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját.

A Fennovoima egyelőre nem reagált a Reuters kérdéseire a döntéssel kapcsolatban.

Az 1,2 gigawatt teljesítményűre tervezett erőmű megépítéséről szóló szerződést 2013-ban írták alá. A Fennovoima tulajdonosi körében finn szereplők, köztük a Fortum, az Outokumpu és az SSAB érdekeltségei eredetileg kétharmados részesedéssel rendelkeztek egy közös vállalkozáson keresztül, míg az orosz fél egyharmados tulajdonrésszel bírt.

A projekt leállítását követően a Fennovoima fokozatosan megszüntette működését, tevékenysége jelenleg főként a folyamatban lévő jogi eljárásokhoz kapcsolódik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nyert az orosz Roszatom a lemondott atomerőmű-beruházás ügyében

finnország

atomerőmű

roszatom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Botrányt eredményezett az európai NATO-tagállamok körében a döntés, mely szerint az USA rövid időre feloldaná az Oroszországra kivetett dízelexportot. Trump szerint az üzemanyaghiányért Zelenszkij a hibás, Zelenszkij szerint a szankciók feloldása csak tovább bátorítja Moszkvát. A frontvonalon továbbra is csak minimális változások tapasztalhatóak, azonban nagyon úgy tűnik, hogy az ukránok tartósan ráálltak az orosz Yandex-internetszolgáltató adatközpontjainak támadására. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli! Most közölte Karácsony Gergely: 10 milliárd forintot bukhat Budapest a parkolási rendszer miatt

Rendkívüli! Most közölte Karácsony Gergely: 10 milliárd forintot bukhat Budapest a parkolási rendszer miatt

A budapesti parkolási rendszer átalakításával évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Ukraine and Russia agree 'energy ceasefire' but both sides yet to comment

Trump says Ukraine and Russia agree 'energy ceasefire' but both sides yet to comment

The US president provided few details in his post on social media, but it comes after he criticised Ukraine for targeting Russian energy sites.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 11. 16:48
Donald Trump rendkívüli tűzszüneti bejelentést tett az ukrán-orosz háborúról
2026. október 11. 15:11
Zelenszkij ajánlatott tett az oroszoknak, akik csípősen válaszoltak
×
×