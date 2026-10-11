Nyert az orosz Roszatom a lemondott atomerőmű-beruházás ügyében

A Roszatom tájékoztatása szerint a választottbíróság megállapította, hogy a Fennovoima jogellenesen bontotta fel 2022-ben az észak-finnországi atomerőmű megépítésére kötött mintegy 7 milliárd euró értékű szerződést.

A finn társaság akkor jelentős késedelmekre és politikai kockázatokra hivatkozott, nem sokkal az ukrajnai háború kitörését követően.

A Roszatom szerint a választottbíróság arra a megállapításra jutott, hogy a projekt a szerződés felbontásának időpontjában megfelelően haladt előre.

„A mai győzelem fontos, de nem végleges. Továbbra is bizonyítani fogjuk igazunkat a finn projekttel kapcsolatban különböző bírósági fórumokon” – idézte a közlemény Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját.

A Fennovoima egyelőre nem reagált a Reuters kérdéseire a döntéssel kapcsolatban.

Az 1,2 gigawatt teljesítményűre tervezett erőmű megépítéséről szóló szerződést 2013-ban írták alá. A Fennovoima tulajdonosi körében finn szereplők, köztük a Fortum, az Outokumpu és az SSAB érdekeltségei eredetileg kétharmados részesedéssel rendelkeztek egy közös vállalkozáson keresztül, míg az orosz fél egyharmados tulajdonrésszel bírt.

A projekt leállítását követően a Fennovoima fokozatosan megszüntette működését, tevékenysége jelenleg főként a folyamatban lévő jogi eljárásokhoz kapcsolódik.