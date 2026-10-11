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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának Liverpool FC-Atlético Madrid mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Nincs Szoboszlai, nincs gól – nagy verést kapott a Liverpool

Infostart / MTI

A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül, de Kerkez Milossal a kezdőben 3-0-ra kikapott a vendég és az utolsó 30 percben emberelőnyben játszó, listavezető Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Pool keretébe. Andoni Iraola vezetőedző a Sky Sportsnak nyilatkozva elárulta, a középpályás túlhajszolt állapotban tért vissza a Nemzetek Ligája-meccsek miatt tartott szünetről, ráadásul meghúzódott a combhajlító izma, és nincs százszázalékos állapotban.

A vasárnapi összecsapás első félideje kiegyenlített küzdelmet hozott, a szünet után pedig jobban kezdett a Liverpool, de a 62. percben Ryan Gravenberch kiállítása megtörte a lendületét.

A meccs kulcsfigurájává az 56. percben pályára küldött Jeremy Doku vált,

Gravenberch ugyanis az ellene elkövetett szabálytalanság miatt kapott piros lapot, majd a belga válogatott szélső jelentős szerepet vállalt a City vezető találatában, amelyet ErlingHaaland jegyzett.

Doku három perc múlva nagyszerű egyéni megmozdulás végén bombagólt szerzett, a "kegyelemdöfést" pedig a francia válogatott Ryan Cherki vitte be, amikor egy látványos háromszögelést követően elfektette védőjét és a vetődő Alisson hasa alatt a kapuba gurított.

A manchesteri éllovas így megőrizte százszázalékos mérlegét, a Liverpool pedig első vereségét szenvedte el ebben az idényben, és változatlanul a tabella kilencedik helyén áll.

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