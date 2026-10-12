Baj lehet a menzacégekkel, vizsgálat indult

Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menzacégeket a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) – írja a hvg.hu, hozzátéve, hogy az ellenőrzés alá vont cégek neve egyelőre nem publikus.

Az utóbbi években több pályázat esetében is felmerült, hogy bizonyos közétkeztetési vállalatok nem tiszta körülmények között nyertek a rendszerint önkormányzatok által kiírt tendereken. Ugyanez a gyanú fogalmazódott meg a parkfenntartási vállalatok esetében is, de velük kapcsolatban nincs folyamatban vizsgálat.

A lap megkeresésére a versenyhivatal megerősítette a vizsgálatról szóló információkat. Közölték:

„A közétkeztetés piacán a Gazdasági Versenyhivatal tiltott versenykorlátozó megállapodás tárgyában jelenleg is versenyfelügyeleti eljárást folytat. Tekintettel az ügy eredményességére, további információ jelenleg nem adható”.

A versenytörvény szigorúan tiltja, hogy piaci szereplők, valamint azok képviseletei versenyt korlátozó megállapodásokat kössenek.

A lap úgy tudja, a következő paragrafus megsértésének gyanúja miatt kapott bejelentést a GVH: „tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének és más hasonló szervezetének (a továbbiakban együtt: vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki.”

Kartellmegállapodásnak az minősül, ha több vállalat olyan összehangolt tevékenységet folytat, amely által akadályozza a gazdasági versenyt és más érintettet károsít.

A menzapiacot a nemrég létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is vizsgálja. Korábbi közleményükben azt írták, hogy a gyanú szerint az önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseknél a nyertes cégek megvesztegettek politikusokat annak érdekében, hogy ezeket a megbízásokat tartósan megkapják.

Bizonyos önkormányzatok már próbálnak változtatni azon a gyakorlaton, hogy túl nagy csomagban írják ki a közbeszerzéseket. Egy olyan rendszert dolgoztak ki, amelynek következtében több kisebb pályázatot írtak ki az egyes célzott beszerzésekre, így több induló rúghat labdába a tendereken.