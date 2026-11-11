XIV. Leó pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy ne engedjenek olyan könnyen a kísértéseknek

A néhai Ferenc pápa szülővárosában tartott késő esti vigílián becslések szerint mintegy egymillió fiatal vett részt a Monumento de los Espanoles szobor környékén. Az egyházfő azt szorgalmazta, hogy a fiatalok ne adják meg magukat olyan kísértéseknek mint például a minden áron sikerre törekvés, a pénz, a drogok, a pornó, a külsőséggel kapcsolatos megszállottság és a népszerűség.

„Mindannyiunkat szólít a szentség. Ezek a szentek és boldogok már betöltötték küldetésüket a Földön. Most rajtunk a sor, hogy kövessük ragyogó példáikat" – fejtette ki a pápa.

Kedden napközben az Argentína középső részén fekvő Córdoba városban tartott szabadtéri misét, amelyen mintegy 650 ezer hívő vett részt. A mise után a pápa privát találkozót tartott 20 olyan emberrel, akinek valamelyik hozzátartozója eltűnt az 1976 és 1983 közötti katonai diktatúra idején.