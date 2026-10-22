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Egy modern, nagy teherbírású, négyrotoros drón repül el a lemenő Nap előtt.
Nyitókép: Unsplash

Kiborultak a texasiak a kézbesítő drónok miatt, pokollá teszik az életüket – videó

Infostart

Elsőre kényelmesnek tűnhet, hogy a közeli jövőben már drónok szállítsák ki a küldeményeket, másfelől viszont a gépek útvonala alatt lakók élete pokollá változhat.

Brutális zajterheléssel szembesülnek azok, akik a csomagszállító drónok útvonala alatt vagy közelében élnek, ahogyan történt ez a texasi Richardson bizonyos lakosaival is. Egy helyi férfi például egyetlen nap alatt 52 elzúgó drónt számolt meg a háza fölött, ráadásul szerinte ez még egy nyugodt nap volt – írja a hvg.hu.

És nem ő az egyetlen: a helyi médiában olvasható-látható beszámolók szerint többen is panaszkodnak, hogy az Amazon Prime Air szolgáltatása folyamatos zajjal, adatvédelmi aggályokkal és korlátozott jogorvoslati lehetőségekkel jár.

A szolgáltatás lényege, hogy a vásárlók akár 30 percen belül is megkaphatják, amit rendeltek az Amazon kínálatából. A kézbesítő drónok a vállalat elosztóközpontjából indulnak, és egy 12 kilométeres körzetben szállítják ki a kisebb csomagokat.

Bár egyetlen drón önmagában nem kelt elviselhetetlen zajt, a repülések igen gyakoriak, és – a helyiek – hasonlatával élve olyan, mintha folyamatosan dolgozna egy fűnyíró vagy egy kávédaráló, ezért nehéz együttélni a szolgáltatással. Beszámolójuk szerint eredetileg azt ígérték nekik, hogy a gépek 200 láb (körülbelüöl 60 méter) magasan fognak repülni, ez viszont az esetek többségében nem teljesül.

Az Amazon vitatja a dolgot, szerintük a zajjal kapcsolatos panaszok a vásárlói visszajelzések kis részét teszik ki. A cég szóvivője, Lindsay Hamilton azt állítja, hogy a drónhang egy alacsony fokozaton működő ablakventilátor hangjához hasonló, és halkabb, mint egy elhaladó autóé kiszállítás közben.

Problémát jelent még az adatbiztonság, azaz a drónra szerelt kamerák is. A gépek nem vakon repülnek, van kamerájuk, és már ez a tény is sokak számára frusztráló lehet. Egyes lakosok megkérdőjelezik, hogy mit rögzítenek az eszközök, miközben házak és udvarok felett repülnek. Igaz, az Amazon szerint a képadatokat titkosított meghajtókon tárolják, és csak az arra jogosult munkatársak férhetnek hozzájuk, illetve a vállalat szerint az adatokat csakis biztonsági és ügyfélszolgálati célokra használják. Kérdés, ez mennyire megnyugtató a helyiek számára.

Az önkormányzat sem tudja egyszerűen betiltani a drónforgalmat. Szabályozhatja ugyan az övezeteket és az Amazon létesítményének helyét, azonban a város feletti légteret nem ellenőrzheti. Az FAA jóváhagyta az Amazon működését, és júliusban megállapította, hogy az olyan kereskedelmi szállító drónok, mint amilyeneket az Amazon használ, nem gyakorolnak „jelentős hatást” a környezetre.

És Richardson városának esete nem egyedi vagy elszigetelt: az Amazon nem csupán egyetlen helyre épít elosztóközpontot. Olyannyira nem, hogy az idei év végéig 500 amerikai városban és településen szeretné elérhetővé tenni a Prime Air szolgáltatást. Az rintett területen működő lakástulajdonosok egyesületének elnöke, Scott Bratcher felhívta rá a figyelmet: Ami Richardsonban történik, az hamarosan az egész országban megtörténik, és az emberek végre el fogják hinni nekünk, hogy az összes repkedő drón valójában egy nagy, nagy probléma.”

Ráadásul az Amazon nagy versenyben van a Wallmarttal, amely összefogott a Wing és a Zipline vállalatokkal saját drónos kézbesítési szolgáltatásának bővítése érdekében. A Walmart nemrégiben ünnepelte az 1 millió drónos kézbesítés átlépését, miután négy államban 66 üzletben működött, és 2027-re több mint 270 Walmart üzletre kívánja kiterjeszteni ezt a szolgáltatást.

Mindez egy komoly vita fellángolását is eredményezheti, akár már a közeljövőben. A drónos kiszállítás ígérete igazán vonzó: kevesebb várakozás, gyorsabb csomag, nagyobb kényelem. Csakhogy van egy apró bökkenő: a drón nemcsak a csomagot viszi házhoz, hanem a zaját is. Előbb-utóbb pedig el kell dönteni, hogy megéri-e a félórás kiszállítás azt, hogy közben az otthonok felett is állandó forgalmi dugó alakuljon ki, a maga sajátos zajával.

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Kezdőlap    Külföld    Kiborultak a texasiak a kézbesítő drónok miatt, pokollá teszik az életüket – videó

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