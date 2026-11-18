A kormány a jövő évi költségvetésben ötszörösére, 20 milliárd forintról 100 milliárd forintra emeli az országos útfelújításokra fordítható forrásokat – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

A költségvetés keddi parlamenti vitájában Vitézy Dávid azt mondta: lesznek útfelújítások is, és inkább a meglévő közutak felújítására, nem pedig új autópályák építésére szeretnének többet költeni.

Az országos közúthálózat fele nagyon rossz állapotban van, és minden problémát most ugyan nem tudnak megoldani, de a lehető legtöbbet igyekeznek fordítani erre a célra – mutatott rá a közlekedési és beruházási miniszter.