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Három Európai Uniós zászló lengedezik Brüsszelben egy középület előtt.
Nyitókép: Unsplash

Tiszás frakcióalelnöke lett az Európai Néppártnak

Infostart / MTI

Lakos Esztert, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetőjét alelnökei közé választotta az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciója a ciklus közepén esedékes tisztújításán – közölte a Tisza Párt EP-képviselőcsoportja.

A közlemény szerint Lakos Eszter megválasztásának eredményeként a Tisza Párt ezentúl közvetlenül is részt vesz az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportja, az Európai Néppárt politikai irányvonalának és döntéseinek alakításában.

Ez újabb fontos siker a Tisza Párt számára, ami a „történelmi választási győzelem" mellett a demokrácia és a jogállamiság helyreállítása terén elért eredmények elismerését is tükrözi, miközben szól a Tisza Párt EP-delegációjának munkájáról is – közölték.

„Képviselőink az elmúlt két és fél évben következetes szakmai munkájukkal és aktív szerepvállalásukkal kivívták európai kollégáik megbecsülését. Lakos Eszter alelnökké választása ennek a közös munkának is fontos visszaigazolása, amely tovább erősíti a Tisza szerepét az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjában” – áll a közleményben.

A Tisza Párt a magyar parlamenti választási győzelmet követően úgy ítélte meg, hogy az Európai Néppárt vezetésében is helye van. A keddi szavazás megerősítette, hogy a frakció többi nemzeti delegációja is támogatja ezt a törekvést – írták.

Lakos Eszter a közlemény szerint azt nyilatkozta: „az Európai Néppárt EP-frakciójának alelnökeként, Európa legbefolyásosabb politikai erejének vezetésében még több lehetőségünk lesz arra, hogy hatékonyan képviseljük a magyar érdekeket és az európai politikát a magyar emberek számára kedvező irányba alakítsuk. Ezzel tovább erősödik Magyarország érdekérvényesítő képessége Európában”.

A Tisza Párt példája Európa-szerte reményt és lendületet adhat azoknak a jobbközép, Európa-párti erőknek, melyek hiteles és demokratikus alternatívát kínálnak a szélsőségekkel szemben. A magyarországi választási győzelem tapasztalata az Európai Néppárt számára fontos erőforrás lehet a 2029-es európai parlamenti választások előtt – hangoztatta a képviselő.

„Magyarországon bebizonyítottuk, hogy a szélsőséges erők demokratikus úton legyőzhetők. Ezt a tapasztalatot most a Néppárt vezetésébe is magunkkal visszük. Közösen egy erősebb, sikeresebb és a polgárai érdekeit jobban szolgáló Európáért dolgozhatunk” – fogalmazott.

A Tisza EP-delegációja új vezetői szerepében is azért dolgozik, amiért a magyar választók bizalmat szavaztak neki: biztonságos és szuverén Magyarországért egy erős Európában – tette hozzá Lakos Eszter.

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