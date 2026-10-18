Hamarosan bármelyik gyerek játszhat Céline Dionnal, pontosabban a róla mintázott Barbie-babával

Céline Dionról mintázott Barbie babát dob piacra a Mattel játékgyártó a zenetörténet egyik legsikeresebb énekesnőjének kivételes karrierje előtt tisztelegve.

A kanadai énekesnő az Instagram-oldalán tett közzé képeket az általa inspirált új Barbie babáról, amely hosszú sötétkék ruhát visel, és a nyakában szív alakú medál lóg. A Mattel szerint a medál azt a híres kék színű gyémánt nyakláncot idézi, amely a Titanic című filmben szerepelt. Céline Dion egyik nagy sikerű száma, a My Heart Will Go On volt a Titanic főcímdala.

Az énekesnő reményét fejezte, ki hogy az új Barbie baba arra fogja ösztönözni az embereket, hogy higgyenek az álmaikban és a saját hangjuk erejében.

A Mattel játékgyártó korábban más énekesnőkről, köztük Tina Turnerről és Whitney Houstonról is mintázott Barbie babát.

Céline Dion hat év szünet után szeptemberben tért vissza a színpadra Párizsban. Október 17-én zárul az ottani őszi koncertsorozata, amelyet jövő májusban további tíz időponttal bővítenek.

Az énekesnő 2022-ben hozta nyilvánosságra, hogy stiff-person szindrómában szenved, amely egy fájdalmas izomgörcsökkel és izommerevséggel járó ritka idegrendszeri betegség.