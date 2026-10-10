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Nyitókép: Pixabay

Videó: szakadékba zuhant egy vonat a magyarok által is kedvelt horvát városnál

Infostart / MTI

Az elromlott fék miatt kisiklott és szakadékba zuhant egy tehervonat a horvátországi Fiume (Rijeka) közelében. Szerencsére senki sem sérült meg.

Szombat reggel 9 óra 25 perckor egy Transagent tehervonat kisiklott a Meja állomás bejáratánál, majd 11 vagon egy szakadékba zuhant – írja az Index horvát lapbeszámolók alapján. Sérültek nincsenek, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A vonat Fiume felé tartott, és gabonát szállított.

A mozdonyvezető a kisiklás előtt értesítette a forgalomirányítót, hogy a fékek meghibásodtak, és nem tudja megállítani a vonatot. Röviddel ezután a vonat a Meja állomáshoz közeledve kisiklott.

Tizenegy kocsi a szakadékba zuhant, míg a mozdony és két kocsi az állomáson maradt.

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