Videó: szakadékba zuhant egy vonat a magyarok által is kedvelt horvát városnál

Szombat reggel 9 óra 25 perckor egy Transagent tehervonat kisiklott a Meja állomás bejáratánál, majd 11 vagon egy szakadékba zuhant – írja az Index horvát lapbeszámolók alapján. Sérültek nincsenek, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A vonat Fiume felé tartott, és gabonát szállított.

A mozdonyvezető a kisiklás előtt értesítette a forgalomirányítót, hogy a fékek meghibásodtak, és nem tudja megállítani a vonatot. Röviddel ezután a vonat a Meja állomáshoz közeledve kisiklott.

Tizenegy kocsi a szakadékba zuhant, míg a mozdony és két kocsi az állomáson maradt.