Túszejtés az iskolában, lövöldözés lett a vége

Leticia Martins, Paraná állam rendőrségének szóvivője elmondta, hogy a férfi átmászott az iskola kerítésén, behatolt az egyik tanterembe, és az ott tartózkodó gyerekeken kívül az intézmény dolgozóit is túszul ejtette. A támadó benzinszagú folyadékot locsolt szét a teremben, és többször azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a helyiséget, valamint magát és másokat is lelocsol benzinnel.

A helyszínre rendőrségi túsztárgyalók is érkeztek, de a szóvivő szerint végül nem maradt más megoldás, mint a támadó ártalmatlanítása. Martins nem közölte, hogyan halt meg a férfi, és a támadó indítékát sem részletezte.

Alexandre Lopes Dias helyi rendőrparancsnok szerint a férfi skizofréniában szenvedett; személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. Dias elmondása szerint a rendőrök úgy hatoltak be a tanterembe, hogy közben igyekeztek a lehető legkisebb veszélynek kitenni a gyerekeket.

A helyi média felvételein síró szülők várakoztak az iskola előtt, miközben a rendőrök a túszejtővel tárgyaltak. Ezután két robbanás volt hallható, majd nem sokkal később a kihozták a gyerekeket az épületből, többüket a karjukban cipelve.

A rendőrség tájékoztatása szerint az iskola többi tanulója még a túszejtés előtt sértetlenül elhagyta az épületet.

A túszejtés Curitiba Sao Braz nevű, jellemzően középosztálybeliek lakta városrészében történt. Az 1,8 millió lakosú dél-brazíliai város Sao Paulótól mintegy 400 kilométerre délre fekszik.

Curitiba önkormányzata közölte, hogy az érintett gyerekek és az iskola dolgozói pszichológiai segítséget kapnak.