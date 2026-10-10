Turbulencia miatt zuhanni kezdett a gép, pánik tört ki a fedélzeten

Nyolc embert kellett kórházba vinni, miután egy New Yorkba tartó utasszállító repülőgép súlyos turbulenciába került, és kényszerleszállást hajtott végre a miami nemzetközi repülőtéren – írja a Telex a CBS News alapján. A Flightradar24 adatai szerint a gép pár perc alatt 7600 métert süllyedt.

Az Avianca légitársaság járata a kolumbiai Medellínből indult New York felé, de olyan erős légörvényekbe került, hogy a pilóták Miamiba irányították át a gépet. A repülő helyi idő szerint péntek hajnali fél négy körül landolt. A turbulencia következtében többen megsérültek, közülük nyolc embert kellett kórházba szállítani. A repülőtéren már mentőautók várták a gépet.